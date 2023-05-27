Под Волгоградом 4-летнего ребенка ударило током

Происшествия 27.05.2023 11:33
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27.05.2023 11:33
Четырехлетний ребенок получил электротравму легкой степени в рабочем поселке Иловля Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне поздно вечером в одном из домов, расположенных в райцентре. Ребенок находился в гостях у родственников и, оставшись без присмотра взрослых, пытался вилкой попасть в розетку.В МВД напоминают о необходимости следить за своими детьми.
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