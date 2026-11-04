Волгоградцев ждет новшество при назначении детских пособий





В России собираются изменить условия для получения детских пособий. По данным Минтруда РФ, при проверке материального положения претендующих на эти выплаты семей будет учитываться движение средств на банковских счетах. Планируется, что уже с 1 апреля 2027 года результаты анализа банковских операций будут влиять на решение о назначении пособий.

Предполагается, что допустимый лимит по операциям не может быть выше двукратной суммы годового бюджета всех родственников. Имеется в виду порог до 200% от легальных заработков, премий и пособий. При этом не будут учитываться кредиты, налоговые вычеты, переводы внутри семьи и средства от продажи жилья.



Для назначения выплаты годовой доход может составить не менее 10 МРОТ за 12 месяцев. Это условие введут уже с 1 января 2027 года. При этом не сбросят со счетов периоды отсутствия работы по уважительным причинам, таким, как инвалидность, беременность, отпуск по уходу за ребенком или постановку на учет в качестве безработного в центре занятости.



Данная мера вводится для усиления адресности при назначении детских пособий с учетом реальной нуждаемости семей, подчеркнули в федеральном ведомстве.



