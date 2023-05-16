На Украине погиб десантник из Волгоградской области Алексей Белов

В Волгоградской области завтра, 17 мая, проводят в последний путь 31-летнего Алексея Белова, погибшего в ходе специальной военной операции. Как сообщает V102.RU, военнослужащего похоронят в Урюпинском районе.

— Прощание пройдет в местном Доме культуры. В Россошинском у него здесь родственники жили. Сейчас они все в Москве. Родители давно уехали, супруга у него была из наших краев, — рассказали информагентству в администрации сельского поселения.

Как удалось выяснить журналистам «Высоты 102» какое-то время Алексей Белов проживал в хуторе Креповском Урюпинского района.

— Знаем, что служил в армии по контракту одно время. Но на СВО уходил не из Волгоградской области. Их семья уже более семи лет здесь не живет. Помним, что он школу здесь оканчивал, а потом уехал отсюда, — пояснили в администрации Креповского сельского поселения.

Сестра Алексея Белова разместила в соцсетях пост, в котором указала, что ее брат погиб 7 мая. Уточняется, что церемония прощания запланирована на 12.00. Известно, что военный служил в ВДВ.

Фото и коллаж: Алексей Белов/vk.com / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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