В Волгоградской области сегодня, 23 мая, в ближайшие часы, а также 24 мая ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий. По сведениям ГУ МЧС России по региону, на областной центр и отдельные районы обрушатся ливни с грозами, возможно усиление ветра до 25 метров в секунду. Местами возможно выпадение града.

– При получении информации о сильном ветре соблюдайте меры безопасности, при парковке машин следует выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций, – советуют в региональном главке МЧС России. – При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним.

Прогулки по рекам сегодня и в среду лучше отложить, рекомендуют спасатели. В случае возникновения опасной ситуации звонить необходимо по номеру 101.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»