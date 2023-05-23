Общество

МЧС предупредило волгоградцев о ливнях с грозами и шквалистом ветре до 25 м/с

Общество 23.05.2023 18:31
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23.05.2023 18:31


В Волгоградской области сегодня, 23 мая, в ближайшие часы, а также 24 мая ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий. По сведениям ГУ МЧС России по региону, на областной центр и отдельные районы  обрушатся ливни с грозами, возможно усиление ветра до 25 метров в секунду. Местами возможно выпадение града. 

– При получении информации о сильном ветре соблюдайте меры безопасности, при парковке машин следует выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций, – советуют в региональном главке МЧС России. – При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним.

Прогулки по рекам сегодня и в среду лучше отложить, рекомендуют спасатели. В случае возникновения опасной ситуации звонить необходимо по номеру 101.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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