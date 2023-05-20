



В региональном муфтияте назвали опубликованное в сети видео с якобы сожжением корана в Волгограде провокацией. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал Война с фейками. Волгоградская область. Ресурс передает, что цель данного видео - разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь.





Данный ролик опубликовал ТГ-канал "Утро Дагестана". Заказчик - украинский ЦИПсО, так называемые информационные войска Украины, утверждается в телеграм-канале Война с фейками. Волгоградская область.





Как пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области, полиция проводит проверку достоверности размещенной видеозаписи в телеграм-каналах.



