В Волгограде Росздравнадзор заблокировал за 1 день 57 сайтов по продаже стероидов

Архивное фото ГУ МВД по Волгоградской области
Общество 20.05.2023 13:32
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20.05.2023 13:32
Территориальный орган Росздравнадзора по Волгоградской области за 1 день заблокировал 57 интернет-ресурсов, которые продавали незарегистрированные стероидные лекарственные препараты. Об этом сообщили V102.RU в ведомстве.
Данные лекарственные препараты активно используются спортсменами в немедицинских целях, что несет непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, отметили в ведомстве.
Всего в этом году территориальным органом Росздравнадзора по Волгоградской области было направлено в Роскомнадзор 1066 обращений о размещении информации о продаже лекарств ресурсами, не имеющими лицензий. На сегодняшний день заблокировано 1056 доменных имени и указателей страниц сайтов, направленных в Роскомнадзор в 2023 году.
Архивное фото ГУ МВД по Волгоградской области
Архивное фото ГУ МВД по Волгоградской области
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