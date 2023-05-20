В Волгограде Росздравнадзор заблокировал за 1 день 57 сайтов по продаже стероидов





Данные лекарственные препараты активно используются спортсменами в немедицинских целях, что несет непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, отметили в ведомстве.





Всего в этом году территориальным органом Росздравнадзора по Волгоградской области было направлено в Роскомнадзор 1066 обращений о размещении информации о продаже лекарств ресурсами, не имеющими лицензий. На сегодняшний день заблокировано 1056 доменных имени и указателей страниц сайтов, направленных в Роскомнадзор в 2023 году.



Архивное фото ГУ МВД по Волгоградской области

Территориальный орган Росздравнадзора по Волгоградской области за 1 день заблокировал 57 интернет-ресурсов, которые продавали незарегистрированные стероидные лекарственные препараты. Об этом сообщили V102.RU в ведомстве.