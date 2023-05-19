Общество

Жару до +25 градусов в Волгограде спрогнозировали в Яндекс Погоде

Общество 19.05.2023 17:48
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19.05.2023 17:48


В Волгограде предстоящие выходные, 20 и 21 мая, обещают быть солнечными и жаркими. К такому выводу пришли специалисты Яндекс Погоды. 

– Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии Метеум, субботнее утро в Волгограде будет ясным и теплым – до +20 градусов, – сообщил руководитель Яндекс Погоды Александр Ганьшин. – Днем погода будет облачной с прояснениями. В воскресенье, 21 мая, температура воздуха достигнет +24 градусов, а скорость ветра составит 5 метров в секунду. 

Уточняется, что в первый выходной день в Волгограде практически не будет никакого ветра – порывы не превысят 4 м/с. Днем столбики термометров поднимутся в городе-герое до +25 градусов.   

По словам Ганьшина, среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в субботу можно ждать в Ростове-на-Дону, где прогнозируется до +26 градусов.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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