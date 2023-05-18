Всем, кто что-то знает о местонахождении мужчины, просьба звонить по телефону 89608871558.
Происшествия 18.05.2023 19:21
0
18.05.2023 19:21
Всем, кто что-то знает о местонахождении мужчины, просьба звонить по телефону 89608871558.
В Волгоградской области до сих пор не могут найти Николая Нестерова, пропавшего 20 ноября прошлого года. Как сообщили V102.RU в поисковой группе «Лиза Алерт», 48-летний мужчина проживал в хуторе Большой Михайловского городского округа.В день исчезновения он был одет в голубые джинсы. Приметы пропавшего: рост 168 см, нормального телосложения, седые волосы и зелено-голубые глаза.
Всем, кто что-то знает о местонахождении мужчины, просьба звонить по телефону 89608871558.
Здоровью 18-летней жертвы стримера-«экзорциста» из Волгограда ничего не угрожает18.05.2023 18:48
Происшествия 18.05.2023 18:48
ГУ МВД: угрожавший девушке расправой во время стрима волгоградец задержан18.05.2023 18:22
Происшествия 18.05.2023 18:22
«Я ваш бог»: в Волгограде сын соратника Кадина устроил кровавый стрим с пытками в Instagram*18.05.2023 16:52
Происшествия 18.05.2023 16:52
Четверых граффитистов задержали ночью возле музея «Россия – моя история» в Волгограде18.05.2023 13:32
Происшествия 18.05.2023 13:32
В Волжском из-за угроз эвакуировали ТРК «ВолгаМолл»18.05.2023 12:14
Происшествия 18.05.2023 12:14
В Волгограде автобус едва не переехал выходившего из салона пенсионера: видео18.05.2023 11:01
Происшествия 18.05.2023 11:01
Мчались с пациентом: в Волжском ДТП со скорой помощью попало на видео18.05.2023 10:28
Происшествия 18.05.2023 10:28
На остановке в Волгограде оплавился колбасный киоск18.05.2023 09:37
Происшествия 18.05.2023 09:37
В Волгограде старое дерево рухнуло на лавочку с людьми: двое пострадали18.05.2023 08:57
Происшествия 18.05.2023 08:57
В селе под Волгоградом в сгоревшем доме погиб 65-летний мужчина18.05.2023 08:20
Происшествия 18.05.2023 08:20
Суд арестовал четверых участников массовой драки на западе Волгограда17.05.2023 19:20
Происшествия 17.05.2023 19:20
В Волгоградской области госпитализировали женщину после нападения свиньи17.05.2023 16:29
Происшествия 17.05.2023 16:29
Двухлетняя девочка отравилась крысиным ядом в Волгоградской области17.05.2023 15:22
Происшествия 17.05.2023 15:22
Родители волгоградских подростков заплатят более 2 млн за детские шалости17.05.2023 11:33
Происшествия 17.05.2023 11:33
Рядом была жена. Работавший с газонокосилкой волгоградец погиб от удара током17.05.2023 11:26
Происшествия 17.05.2023 11:26