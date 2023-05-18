Происшествия

В Волгоградской области разыскивают пропавшего полгода назад 48-летнего мужчину

Происшествия 18.05.2023 19:21
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18.05.2023 19:21


В Волгоградской области до сих пор не могут найти Николая Нестерова, пропавшего 20 ноября прошлого года. Как сообщили V102.RU в поисковой группе «Лиза Алерт», 48-летний мужчина проживал в хуторе Большой Михайловского городского округа.
В день исчезновения он был одет в голубые джинсы. Приметы пропавшего: рост 168 см, нормального телосложения, седые волосы и зелено-голубые глаза.
Всем, кто что-то знает о местонахождении мужчины, просьба звонить по телефону 89608871558.



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