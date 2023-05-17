Общество

Дорожники назвали срок окончания работ на мосту через Волжскую ГЭС

Общество 17.05.2023 11:10
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17.05.2023 11:10


Ремонт на мосту через Волжскую ГЭС обещают закончить до 31 мая. Как сообщили V102.RU в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, работы ведет подрядная организация ООО «Рисна МП», которая  меняет асфальтобетонное покрытие.  
- В ночь с 12 мая по 13 мая 2023 года произведена укладка 1440 кв. м. щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 по двум полосам движения. В ночь с 16 мая по 19 мая с 21:00 ч. до 05:00 ч. планируется завершить устройство щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 на 720 кв. м. Запланированы также и другие профилактические работы: установка светоотражателей, нанесение горизонтальной разметки термопластиком, - отчитались в облкомтрансе.
Напомним, начало работ на мосту ознаменовалось гигантскими пробками на Волжской ГЭС, а также на мосту через Волгу. Путь из одного города в другой занимал порой по четыре часа. В ответ на возмущение граждан дорожники исправились и основную часть работ перенесли на ночное время.
К слову, как сообщало V102.RU,  с 18 мая в Волго-Ахтубинской пойме изменится движение в районе моста через Осички. Теперь из Волгограда и Краснослободска проехать в Колхозную Ахтубу и в Среднюю Ахтубу можно будет только по мосту через Ахтубу. Ограничения будут действовать 3 месяца. 


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