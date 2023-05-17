В Ворошиловском районе Волгограда изменится график движения трамваев из-за ремонта переезда

Общество 17.05.2023 09:36
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17.05.2023 09:36
МУП «Метроэлектротранс» в ночь с 17 на 18 мая приступает к завершающему этапу капитального ремонта трамвайного переезда в Ворошиловском районе, из-за чего три дня движение трамвае будет осуществляться по измененному графику.
Как сообщили в мэрии, работы на пересечении улиц Баррикадной и Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе будут организованы на средних полосах проезжей части без полной остановки движения автомобильного и рельсового транспорта.
- Трамвайное сообщение будет осуществляться без изменений за исключением последних вечерних рейсов трамваев маршрута №3 17 и 18 мая. В субботу, 20 мая, работы на переезде будут производиться в дневное время, в связи с чем график работы рельсового транспорта будет временно изменен, - уточнили в городской администрации.
Трамвайное полотно на улице Баррикадной было капитально обновлено в 2020 году. Тогда заменили свыше 400 метров трамвайного пути. Теперь реконструируют участок пересечения трамвайный и автомобильных путей. В мэрии отмечают, что последний раз ремонт здесь проводился порядка 30 лет назад. Работы по обновлению трамвайного переезда начались здесь в конце апреля. Они синхронизированы с восстановлением дорожного полотна на проезжей части улицы Рабоче-Крестьянской, организованного в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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