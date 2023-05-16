Общество 16.05.2023 08:47
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16.05.2023 08:47
Сегодня, 16 мая час пик в центре Волгограда фактически парализовано движение транспорта. Как рассказали V102.RU очевидцы, в час пик в Волгограде образовались «адские» пробки.
- Стоит все. Не двигается транспорт на Кубанской и прилегающих улицах – Голубинской, Чапаева и других. Власти обещали веерное движение, но движения никакого нет – это какой-то коллапс, - констатируют горожане.
Между тем, волгоградцы, которые стоят в пробке около Свято-Духовского монастыря, заметили, что здесь собираются верующие.
- Пока их не очень много, - сообщают волгоградцы.
Ранее, напомним, в мэрии Волгограда заявили о веерном перекрытии улиц в центре Волгограда в связи с крестным ходом.
– По мере прохождения колонн будет ограничиваться движение по дорогам на улицах: Рокоссовского, Невской, Кубанской, Володарского и по Коммунистической до кругового пересечения улиц Мира и Володарского, – поясняли в администрации города.
Также проезд транспорта, предупреждали власти, будет недоступен на участках улиц Балонина, Голубинской, Новороссийской и Пархоменко.
При этом в администрации города утверждали, что инспекторы ГИБДД будут перекрывать движение только на время прохождения колонн.
Напомним, сегодня в Волгограде проходит крестный ход по перенесению мощей священномученика Николая Попова. Верующие пройдут путь от Свято-Духовского монастыря до храма Александра Невского.
Фото читателей V102.RU
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