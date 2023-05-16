Общество

«Это разве веерное?»: в центре Волгограда остановилось движение из-за крестного хода

Общество 16.05.2023 08:47
0
16.05.2023 08:47


Сегодня, 16 мая час пик в центре Волгограда фактически парализовано движение транспорта. Как рассказали V102.RU очевидцы, в час пик в Волгограде образовались «адские» пробки. 
- Стоит все. Не двигается транспорт на Кубанской и прилегающих улицах – Голубинской, Чапаева и других. Власти обещали веерное движение, но движения никакого нет – это какой-то коллапс, - констатируют горожане. 
Между тем, волгоградцы, которые стоят в пробке около Свято-Духовского монастыря, заметили, что здесь собираются верующие. 
- Пока их не очень много, - сообщают волгоградцы. 

Ранее, напомним, в мэрии Волгограда заявили о веерном перекрытии улиц в центре Волгограда в связи с крестным ходом. 
– По мере прохождения колонн будет ограничиваться движение по  дорогам на улицах: Рокоссовского, Невской, Кубанской, Володарского  и по Коммунистической до кругового пересечения улиц Мира и Володарского, – поясняли в администрации города. 
Также проезд транспорта, предупреждали власти, будет  недоступен на участках улиц Балонина,  Голубинской,  Новороссийской и Пархоменко.
При этом в администрации города утверждали, что инспекторы ГИБДД будут перекрывать движение только на время прохождения колонн. 
Напомним, сегодня в Волгограде проходит крестный ход по перенесению мощей священномученика Николая Попова. Верующие пройдут путь от Свято-Духовского монастыря до храма Александра Невского. 
Фото читателей V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.05.2023 09:20
Общество 16.05.2023 09:20
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 09:05
Общество 16.05.2023 09:05
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2023 20:25
Общество 15.05.2023 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2023 18:18
Общество 15.05.2023 18:18
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2023 17:52
Общество 15.05.2023 17:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.05.2023 17:45
Общество 15.05.2023 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2023 17:29
Общество 15.05.2023 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2023 17:17
Общество 15.05.2023 17:17
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2023 15:10
Общество 15.05.2023 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2023 13:20
Общество 15.05.2023 13:20
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.05.2023 13:19
Общество 15.05.2023 13:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.05.2023 13:03
Общество 15.05.2023 13:03
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.05.2023 13:00
Общество 15.05.2023 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2023 12:42
Общество 15.05.2023 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2023 11:53
Общество 15.05.2023 11:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:20
«Возлагали цветы, отогнув забор»: волгоградцы возмутились затянувшимся ремонтом братской могилыСмотреть фотографии
09:08
В Волгограде «Динамо-Синара» 16 мая встретится с «Астраханочкой»Смотреть фотографии
09:05
В Волгограде «Газель» снесла столб. Водитель заблокированСмотреть фотографии
08:47
«Это разве веерное?»: в центре Волгограда остановилось движение из-за крестного ходаСмотреть фотографии
08:29
Дело о ДТП с автобусом в Волгограде передадут в СКСмотреть фотографии
08:02
«Заставил всех понервничать»: в Волжском нашелся пропавший 10-летний мальчикСмотреть фотографии
22:15
Под Волгоградом дебошира осудили за удар в лицо полицейскомуСмотреть фотографии
21:29
В Волгограде уволен отвечающий за ЖКХ вице-мэр Олег ТетерятникСмотреть фотографии
20:25
Волгоградца оштрафовали за самовольную перепланировку квартирыСмотреть фотографии
19:43
В Волжском нашли пропавшего по дороге в лицей 12-летнего мальчикаСмотреть фотографии
19:24
«Нагло сбросил»: в Волжском поймали с поличным нелегальный грузовик с мусоромСмотреть фотографииCмотреть видео
18:31
Веерное ограничение движения запланировано в центре Волгограда 16 маяСмотреть фотографии
18:18
Под Волгоградом меняют окна в замерзавшей зимой старой школеСмотреть фотографии
17:45
В Волгограде участникам спецоперации из ОМОН и СОБР вручили госнаградыСмотреть фотографии
17:29
Туалет в лицее депутата, «худая» крыша в ДЮЦе и тепло в детсадах: на что просят денег жители ВолгоградаСмотреть фотографии
17:20
Представители туристической отрасли из Питера побывали в Садах ПридоньяСмотреть фотографии
17:17
«Испугались уголовки?»: жителям обезвоженного поселка под Волгоградом еще раз снизят тариф на подвоз водыСмотреть фотографии
16:13
Группу иностранцев осудили за подготовку к сбыту 2 кг наркосмесей в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:55
«Не пришел на уроки»: в Волжском пропал 12-летний подростокСмотреть фотографии
15:10
«Он идет к вам»: на окраине Волгограда выпал град 15 маяСмотреть фотографии
15:08
Момент лобового ДТП с BMW в центре Волгограда попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
На Нулевой продольной три волгоградца пострадали в лобовом ДТПСмотреть фотографии
14:02
«Заехал отдохнуть и умер»: на стоянке под Волгоградом нашли тело дальнобойщикаСмотреть фотографии
13:20
В Волгограде с барабанами и цветами встретили чемпиона мира по дзюдо Армана АдамянаСмотреть фотографии
13:19
Знак «Рубеж Сталинградской доблести» в Котельниково установят накануне Дня городаСмотреть фотографии
13:03
В Волгоградской области за 4 месяца собрали 43,7 млрд рублей налоговСмотреть фотографии
13:00
Андрей Бочаров поручил создать пожарные бригады быстрого реагированияСмотреть фотографии
12:42
Суд в Волгограде взыскал с УК больше полмиллиона рублей за потоп в квартиреСмотреть фотографии
11:53
Аптеку в Жирновске оштрафовали на 100 тыс. рублей за торговлю фальсификатомСмотреть фотографии
11:36
Закрыл в квартире и запретил вызывать скорую: в центре Волгограда умерла 17-летняя студенткаСмотреть фотографииCмотреть видео
 