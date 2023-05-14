Общество

«У него есть мечта»: в Волгоград прилетел французский певец Гийом Рат

Общество 14.05.2023 23:02
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14.05.2023 23:02


В Волгоград сегодня, 14 мая, прилетел 49-летний певец из Франции Гийом Рат. Как сообщает V102.RU, в свой второй приезд в город-герой француз представит фильм на фестивале «Вечный огонь». 

— Сегодня Гийом прилетел по приглашению оргкомитета фестиваля «Вечный огонь». Помимо музыки он увлечен общественной деятельностью — представляет фонд «Сталинградская битва» во Франции. В Волгограде он во второй раз в жизни. Ему здесь очень интересно находиться. На фестивале он как участник представит свой спецпроект — интервью с последним летчиком французского истребительного авиационного полка «Нормандия — Неман». У него есть мечта — снять документальный фильм о легендарном авиаполке. Пока лишь небольшая зарисовка, которая может вылиться в нечто большее, — рассказал информагентству руководитель Международного благотворительного Фонда «Сталинградская битва» Александр Бунин.

По словам Бунина, прилетевший из Москвы внук легендарного Маршала Советского Союза Василия Чуйкова, также примет участие в фестивале «Вечный огонь». 

— Николай Владимирович возглавляет Фонд сохранения памяти Маршала Чуйкова. Очень разносторонний глубокий человек, интересный собеседник. Оргкомитет фестиваля пригласил его в качестве почетного гостя, — добавил Бунин. 

Напомним, что XI Международный телевизионный фестиваль военно-патриотических фильмов и программ «Вечный огонь» пройдет с 14 по 17 мая в Волгограде. Киносмотр посвящен 80-летию Сталинградской Победы. Документалисты из разных регионов России представят свои работы в девяти номинациях. 

Фото: Александр Бунин 

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