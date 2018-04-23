Французский певец Гийом Рат приезжает в Волгоград в дни празднования Дня Победы и примет участие в концерте коллектива «Лазоревый цветок», который пройдет в Доме офицеров 10 мая. Как сообщили ИА «Высота 102» в фонде «Сталинградская битва», который пригласил артиста в город на Волге, Гийом несколько раз посещал Россию, принимал участие в торжественном концерте «Это нужно живым!», в общественно-патриотической акции «Спасибо за верность потомки», организованной движением «Бессмертный полка России» в Государственном Кремлевском Дворце, в праздничном концерте, посвященном 105-летию Воздушно-космических сил России, в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию авиаполка «Нормандия– Неман» и многих других.

Рат окончил Школу драматического искусства имени Евы Сан-Поль. Голос - бас-баритон. В его программах песни из репертуара Эдит Пиаф, Джо Дассена, а также русские песни.



