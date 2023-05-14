Общество

Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области ввели желтый уровень опасности

Общество 14.05.2023 21:20
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14.05.2023 21:20


В Волгоградской области введен желтый уровень опасности. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр России, в регионе ожидается сильный ветер с грозой. 

— В отдельных северо-западных районах Волгоградской области высокая пожароопасность, 4 степень горимости леса. Ветер с порывами до 15-18 м/с, грозы, — предупредили волгоградцев федеральные синоптики. 

Уточняется, что предупреждение будет действовать до 11.00, вторника, 16 мая. Ранее журналисты информагентства сообщали о понижении температуры на новой неделе в регионе до +2 °С. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

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