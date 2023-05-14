Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области ввели желтый уровень опасности

В Волгоградской области введен желтый уровень опасности. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр России, в регионе ожидается сильный ветер с грозой.

— В отдельных северо-западных районах Волгоградской области высокая пожароопасность, 4 степень горимости леса. Ветер с порывами до 15-18 м/с, грозы, — предупредили волгоградцев федеральные синоптики.

Уточняется, что предупреждение будет действовать до 11.00, вторника, 16 мая. Ранее журналисты информагентства сообщали о понижении температуры на новой неделе в регионе до +2 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»