Общество

ЦГМС: на новой неделе в Волгоградской области ожидается +2 °С

Общество 14.05.2023 08:00
0
14.05.2023 08:00


Волгоградцы, уставшие от капризов погоды, бесконечных похолоданий и дождей похоже имеют все шансы насладиться по-настоящему летним теплом. Однако, как сообщает V102.RU, на новой неделе ночью в отдельных районах температура может упасть до +2 градусов. 

В Волгоградском ЦГМС пояснили, что завтра, 15 мая, по региону в ночные часы без существенных осадков, а вот днем в отдельных районах пройдут небольшие дожди с северным ветром 6-11 м/с. Ночью за окном +7...+12 °С, при прояснении до +2 °С, в дневные часы воздух прогреется до +15...+20 °С, местами до +25 °С.

— Во вторник, 16 мая, по области также без осадков, ветер северо-западного направления 7-12 м/с. В ночной период +7...+12 °С, при прояснении до +2 °С, днем до +18...+23 °С, — добавили волгоградские синоптики. 

В Волгограде первый рабочий день принесет с собой небольшой дождь и северный ветер со скоростью 6-11 м/с. Ночью по городу +10...+12 °С, днем +20...+22 °С.

— 16 мая в городе-герое осадки маловероятны. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Ночью +9...+11 °С, после обеда +20...+22 °С, — уточнили в Волгоградском гидрометцентре. 

Согласно данным сервиса Gismeteo, с 15 по 21 мая в Волгограде установится облачная с прояснениями погода. В среднем днем столбики термометров будут показывать +21...+23 °С. Ночные температуры не опустятся ниже +10 °С.

Сегодня в городе на Волге сухо и солнечно. Ветер северный 5-10 м/с. В дневные часы температура поднимется до +21...+23 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»   

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.05.2023 14:40
Общество 14.05.2023 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2023 11:26
Общество 14.05.2023 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2023 11:09
Общество 14.05.2023 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2023 09:46
Общество 14.05.2023 09:46
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2023 09:14
Общество 14.05.2023 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2023 08:40
Общество 14.05.2023 08:40
Комментарии

0
Далее
Общество
13.05.2023 19:18
Общество 13.05.2023 19:18
Комментарии

0
Далее
Общество
13.05.2023 17:06
Общество 13.05.2023 17:06
Комментарии

0
Далее
Общество
13.05.2023 16:05
Общество 13.05.2023 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
13.05.2023 13:01
Общество 13.05.2023 13:01
Комментарии

0
Далее
Общество
13.05.2023 12:18
Общество 13.05.2023 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
13.05.2023 11:29
Общество 13.05.2023 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2023 21:33
Общество 12.05.2023 21:33
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2023 17:00
Общество 12.05.2023 17:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.05.2023 16:59
Общество 12.05.2023 16:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:40
Мог сесть в чужую машину. В Волгоградской области ищут пропавшего у РОВД пенсионераСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде в автобус на остановке влетела «Газель», трое пострадалиСмотреть фотографии
12:40
«Никому нет дела»: в Волгоградской области власти и регоператор открестились от разрастающейся свалкиСмотреть фотографии
11:26
«Дорогу Бастрыкина» в Волгоградской области закрыли лоскутами из щебняСмотреть фотографииCмотреть видео
11:09
Цены на капусту и лук ушли в отрыв от ВолгоградстатаСмотреть фотографии
10:23
Пригласил друга. В Волгоградской области на пепелище нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
09:46
В Волгоградской области ищут ставропольца с горбом и костылемСмотреть фотографии
09:14
Глава СКР Бастрыкин ждет доклад о жестоком избиении волгоградца подросткамиСмотреть фотографии
08:40
От сталинского ампира до старого забора в цветах: выбираем лучшие места для фотосессий в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:00
ЦГМС: на новой неделе в Волгоградской области ожидается +2 °ССмотреть фотографии
22:05
Волгоградский «Ротор» встретится с «Форте» в Таганроге 14 маяСмотреть фотографии
21:39
В Волгограде сотрудники МЧС на середине Волги спасли тонущего мужчинуСмотреть фотографии
21:19
В Волгограде умер выпавший с четвертого этажа 3-летний ребенокСмотреть фотографии
20:54
«Полез за хлебом»: в Волгограде 3-летний малыш выпал с четвертого этажаСмотреть фотографии
19:18
В волгоградских банках обнаружили 52 поддельные денежные купюрыСмотреть фотографии
18:13
В Волгограде возбудили уголовное дело на трех подростков за зверское избиение мужчины у «Покупалко»Смотреть фотографии
17:54
Волгоградского военного следователя Бакучаева суд оставил под стражейСмотреть фотографии
17:06
«Вместо свадьбы – больница?»: в Михайловке разрушились ступени ЗАГСаСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области 89-летний мужчина умер от «Омикрона»Смотреть фотографии
15:08
В Волгоградской области количество самозанятых превысило 100 тысяч человекСмотреть фотографии
14:44
Двое мужчин погибли в пожарах под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:59
«Его поздравил Путин»: уехавший из Волгограда дзюдоист Арман Адамян стал чемпионом мираСмотреть фотографии
13:01
В школе под Волгоградом увековечили память погибших на СВО двух героевСмотреть фотографии
12:18
Росстат: убыль населения Волгоградской области за 3 месяца составила 4200 человекСмотреть фотографии
11:49
Два депутата Михайловской гордумы предоставили сведения о доходахСмотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области скончался знаменитый тренер по гиревому спорту Владимир РейнСмотреть фотографии
10:56
Цена на бензин АИ-98 в Волгоградской области превысила 60 рублейСмотреть фотографии
10:25
В Волгоградской области погиб водитель протаранившего павильон «ВАЗ-21074»Смотреть фотографии
10:03
«Он был с большим камнем»: волгоградские полицейские спасли мужчину от падения с мостаСмотреть фотографии
09:55
«Дорогой мой борщ»: в Волгограде капуста за неделю подорожала до 60 рублейСмотреть фотографии
 