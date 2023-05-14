ЦГМС: на новой неделе в Волгоградской области ожидается +2 °С

Волгоградцы, уставшие от капризов погоды, бесконечных похолоданий и дождей похоже имеют все шансы насладиться по-настоящему летним теплом. Однако, как сообщает V102.RU, на новой неделе ночью в отдельных районах температура может упасть до +2 градусов.

В Волгоградском ЦГМС пояснили, что завтра, 15 мая, по региону в ночные часы без существенных осадков, а вот днем в отдельных районах пройдут небольшие дожди с северным ветром 6-11 м/с. Ночью за окном +7...+12 °С, при прояснении до +2 °С, в дневные часы воздух прогреется до +15...+20 °С, местами до +25 °С.

— Во вторник, 16 мая, по области также без осадков, ветер северо-западного направления 7-12 м/с. В ночной период +7...+12 °С, при прояснении до +2 °С, днем до +18...+23 °С, — добавили волгоградские синоптики.

В Волгограде первый рабочий день принесет с собой небольшой дождь и северный ветер со скоростью 6-11 м/с. Ночью по городу +10...+12 °С, днем +20...+22 °С.

— 16 мая в городе-герое осадки маловероятны. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Ночью +9...+11 °С, после обеда +20...+22 °С, — уточнили в Волгоградском гидрометцентре.

Согласно данным сервиса Gismeteo, с 15 по 21 мая в Волгограде установится облачная с прояснениями погода. В среднем днем столбики термометров будут показывать +21...+23 °С. Ночные температуры не опустятся ниже +10 °С.

Сегодня в городе на Волге сухо и солнечно. Ветер северный 5-10 м/с. В дневные часы температура поднимется до +21...+23 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»