Цены на капусту и лук ушли в отрыв от Волгоградстата

Волгоградцы продолжают присылать в редакцию V102.RU фотографии новых ценников на капусту и лук из популярных сетевых магазинов. Горожане сообщают, что стоимость овощей меняется чуть ли не каждый день, причем в сторону увеличения.

— Капуста в тренде. В пятницу была цена 59 рублей без карты. А сегодня уже 69. Рост за два дня составил 10 рублей, — рассказывает возмущенная жительница Волгограда. — Лук тоже «подлетел». 84 рубля за кило. Это какое-то безумие просто.





Согласно данным Волгоградстата, стоимость килограмма свежей белокочанной капусты по состоянию на 10 мая составляла 27 рублей 9 копеек. За кило репчатого лука в Волгограде просили 70 рублей 34 копейки.

Фото: читатели ИА «Высота 102»