«Вместо свадьбы – больница?»: в Михайловке разрушились ступени ЗАГСа





Ступени двух входов в ЗАГС Михайловки Волгоградской области разрушились и представляют опасность для посетителей. Тревогу забили жители городского округа, которые прислали в редакцию удручающие фото. Ступени двух входов в ЗАГС Михайловки Волгоградской области разрушились и представляют опасность для посетителей. Тревогу забили жители городского округа, которые прислали в редакцию удручающие фото.

- Недавно в ЗАГСе женился мой родственник, - рассказал V102.RU житель Михайловки Сергей. – Они с невестой чуть не упали с этих ступеней. Вместо свадьбы их могла ждать больница. Молчу уже про то, что это позор для города, где этот ЗАГС – единственный.

- Недавно в ЗАГСе женился мой родственник, - рассказал V102.RU житель Михайловки Сергей. – Они с невестой чуть не упали с этих ступеней. Вместо свадьбы их могла ждать больница. Молчу уже про то, что это позор для города, где этот ЗАГС – единственный.

А один из гостей города, житель столицы Михаил, увидев такое безобразие, даже написал главе городского округа Александру Тюрину в соцсети, где пристыдил градоначальника за такой вид "дворца бракосочетаний". А один из гостей города, житель столицы Михаил, увидев такое безобразие, даже написал главе городского округа Александру Тюрину в соцсети, где пристыдил градоначальника за такой вид "дворца бракосочетаний".

На что мэр Михайловки пояснил, что смета на ремонт крыльца ЗАГСа была готова, когда рядом с учреждением благоустраивалась территория. Но... На что мэр Михайловки пояснил, что смета на ремонт крыльца ЗАГСа была готова, когда рядом с учреждением благоустраивалась территория. Но...

- В связи с недостаточным финансовым обеспечением доходной части бюджета работы перенесли на более поздний срок, - ответил глава города в соцсети.

- В связи с недостаточным финансовым обеспечением доходной части бюджета работы перенесли на более поздний срок, - ответил глава города в соцсети.

Правда, на какой именно, он не уточнил.







При этом жители недоумевают: Михайловку признали территорией опережающего развития, на которое в течение трех лет выделят 6 миллиардов рублей. Но на ремонт крыльца денег, видимо, не хватило. Михайловцы уже выступили с предложением включить этот объект в программу инициативного бюджетирования, когда люди выбирают объекты для благоустройства, которые приводятся в порядок в том числе и за счет средств населения. При этом жители недоумевают: Михайловку признали территорией опережающего развития, на которое в течение трех лет выделят 6 миллиардов рублей. Но на ремонт крыльца денег, видимо, не хватило. Михайловцы уже выступили с предложением включить этот объект в программу инициативного бюджетирования, когда люди выбирают объекты для благоустройства, которые приводятся в порядок в том числе и за счет средств населения.

В Михайловском ЗАГСе, между тем, услышав вопрос, когда отремонтируют крыльцо, предложили переадресовать его в городскую администрацию.- Конечно, мы знаем, в каком состоянии у нас находится вход, - все же прокомментировали эту ситуацию сотрудники. – Ну не на свою же зарплату нам его ремонтировать? Ступени разрушились во время реконструкции площадки перед ЗАГСом. В администрации обещали отремонтировать комплексно две входные группы в следующем году. Видимо, тогда и ступени приведут в порядок.