Главврач больницы № 11 Волгограда Наталья Трубина покинула свой пост

В Волгограде сменился главный врач больницы № 11 Советского района. Как сообщает V102.RU, пост покинула Наталья Трубина.
— Главный врач больницы № 11 покинула занимаемую должность в связи с выходом на пенсию, — пояснили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Медучреждение включает в себя поликлинику и стационар, есть гериатрическое отделение. Под руководством Натальи Трубиной в больнице № 11 была обновлена материально-техническая база, а также проведен ремонт трех новых зданий поликлиники. Были открыты несколько новых отделений: физиотерапевтическое, рентгенологическое, отделение диспансеризации и эпилетологический центр.
Работу главврача отмечали почетными грамотами и благодарностями. Наталья Трубина одна среди немногих врачей, кто имеет почетную ведомственную награду «Отличник здравоохранения» выданную Минздравом.
Фото: больница № 11