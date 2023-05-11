Мигель и Лиза Арзамасова могут приехать в Волгоград на фестиваль #ТриЧетыре

Волгоградская молодежь 11 мая на встрече с губернатором озвучила свои предложения в рамках подготовки к масштабному фестивалю #ТриЧетыре. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию региона, в том числе молодые люди перечислили имена знаменитостей, которых хотели бы видеть в числе приглашенных гостей.

Так, по мнению молодежи Волгоградской области, мероприятия, которые будут проходить на центральной набережной города-героя, на стадионе «Волгоград Арена» и в ЦПКиО, не обойдутся без участия 28-летней актрисы театра и кино Лизы Арзамасовой, 40-летнего хореографа и продюсера Мигеля, 26-летнего российского гимнаста Никиты Нагорного и Артема Метелева – 29-летнего председателя комитета ГД по молодежной политике.

Ранее сообщалось о том, что на встрече губернатора Андрея Бочарова с молодежью 11 мая били согласованы даты проведения финальной части второго по счету фестиваля #ТриЧетыре. Старт финала наметили на 23 июня не случайно – это следующий после 22 июня день, когда во всей России вспоминают трагические события июня 1941 года. Участники фестиваля будут задействованы в памятных мероприятиях.

Фото: Лиза Арзамасова / VK.com