Волгоградский молодежный фестиваль пройдет 23 и 24 июня

Общество 11.05.2023 13:55
0
11.05.2023 13:55
В Волгограде определена дата проведения финальной части второго молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, на заседании оргкомитета, который прошел под председательством губернатора Андрея Бочарова, утверждена концепция мероприятия, запланированного на 23 и 24 июня.
Напомним, старт подготовки к фесту-2023 был дан в феврале на встрече губернатора Андрея Бочарова с молодёжными активистами. Финал фестиваля стартует на следующий день после 22 июня – дня вероломного нападения фашистской Германии на СССР.
- На мой взгляд, было бы правильно предоставить максимальную возможность участия наших молодежных организаций и объединений, студентов, учащихся учебных заведений в мероприятиях, посвященных годовщине трагических для нас, для всех жителей нашей страны событий, - сказал Андрей Бочаров.
Это предложение единогласно поддержали. Кроме того, одобрена инициатива по увеличению числа площадок фестиваля, расширению количества его участников. Максимально задействованы будут обновлённые пространства центральной набережной, стадион «Волгоград Арена», ЦПКиО.
Предварительная программа фестиваля включает в себя следующие этапы:
— отборочные мероприятия в муниципальных районах и городских округах, вузах и ссузах, предприятиях.
— церемония открытия;
— соревновательный день с участием муниципальных, городских, студенческих команд, команд трудовых коллективов;
— досуговый день с участием жителей и гостей Волгоградской области;
— подведение итогов и церемония закрытия: награждение, концертная программа, фейерверк.
23 июня пройдут соревнования по 16 направлениям: «Театр», «Вокал», «Хореография», «Кинематограф», «Фотоискусство», «Медиа», «Интеллект», «За бизнес», «Комплекс ГТО», «Музыка», «Юмор», «Граффити», «Киберспорт», «Воркаут», «Игровые виды спорта», «Военно-спортивные игры». Досуговая программа Фестиваля пройдет 24 июня. Площадки будут сформированы по 6 тематическим блокам: «Россия — страна для молодых», «Семейный», «Досуговый», «Регион», «Образование», «Гастрономический».
К слову, в в этом году в фестивале примут участие не только волгоградцы и жители подшефного Станично-Луганского района ЛНР, но и других регионов, в том числе новых субъектов Российской Федерации.
Андрей Бочаров поставил также задачи особенно тщательно продумать логистику Второго молодежного фестиваля, обеспечить движение общественного транспорта в соответствии с количеством участников и гостей мероприятия.
Напомним, первый региональный молодежный фестиваль #ТриЧетыре состоялся в июне 2022 года, его посетили 240 тысяч человек.
Фото Павла Мирошкина фестиваля 2022 года
Волгоградская гордума на 800 рублей проиндексировала пособия на погребение11.05.2023 14:02
Общество 11.05.2023 14:02
Многодетный боец «Бессмертного Сталинграда» Алексей Моисеенко погиб на СВО11.05.2023 13:57
Общество 11.05.2023 13:57
На шлюзах Волжской ГЭС ввели реверсивное движение11.05.2023 11:18
Общество 11.05.2023 11:18
Каждый пятый житель ЮФО готов открыть вклад в юанях11.05.2023 10:31
Общество 11.05.2023 10:31
График отключения горячей воды в мае в Волгограде опубликовали концессии11.05.2023 09:43
Общество 11.05.2023 09:43
Биолог призвал волгоградцев не бояться змей10.05.2023 21:44
Общество 10.05.2023 21:44
В Волгограде соседи выплатят ущерб за потоп в квартире 95-летнего ветерана10.05.2023 20:56
Общество 10.05.2023 20:56
В двух городах Волгоградской области отключат воду 11 мая10.05.2023 19:56
Общество 10.05.2023 19:56
Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Волгоградской области на 18%10.05.2023 19:38
Общество 10.05.2023 19:38
Синоптики отменили дожди в Волгоградской области. Потеплеет до +2010.05.2023 19:02
Общество 10.05.2023 19:02
В Волгоград 10 мая с визитом прибыл глава МВД России Владимир Колокольцев10.05.2023 17:26
Общество 10.05.2023 17:26
Пешеходам и транспорту держаться в стороне: улицу Чуйкова в Волгограде отдают самокатчикам10.05.2023 16:23
Общество 10.05.2023 16:23
Военный следователь из Волгограда Максим Бакучаев задержан за получение крупной взятки10.05.2023 15:59
Общество 10.05.2023 15:59
В Волгоградской области пересмотрят нормы допустимого отстрела птицы и дичи10.05.2023 15:52
Общество 10.05.2023 15:52
Волгоградцы взыскали с Аэрофлота около полумиллиона рублей за отмененный из-за СВО рейс10.05.2023 15:24
Общество 10.05.2023 15:24