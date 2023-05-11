Общество

Волгоградский молодежный фестиваль пройдет 23 и 24 июня

Общество 11.05.2023 13:55
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11.05.2023 13:55


В Волгограде определена дата проведения финальной части второго молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, на заседании оргкомитета, который прошел под председательством губернатора Андрея Бочарова, утверждена концепция мероприятия, запланированного на 23 и 24 июня.
Напомним, старт подготовки к фесту-2023 был дан в феврале на встрече губернатора Андрея Бочарова с молодёжными активистами. Финал фестиваля стартует на следующий день после 22 июня – дня вероломного нападения фашистской Германии на СССР. 
- На мой взгляд, было бы правильно предоставить максимальную возможность участия наших молодежных организаций и объединений, студентов, учащихся учебных заведений в мероприятиях, посвященных годовщине трагических для нас, для всех жителей нашей страны событий, - сказал Андрей Бочаров.
Это предложение единогласно поддержали. Кроме того, одобрена инициатива по увеличению числа площадок фестиваля, расширению количества его участников. Максимально задействованы будут обновлённые пространства центральной набережной, стадион «Волгоград Арена», ЦПКиО.
Предварительная программа фестиваля включает в себя следующие этапы:
отборочные мероприятия в муниципальных районах и городских округах, вузах и ссузах, предприятиях.
— церемония открытия;
— соревновательный день с участием муниципальных, городских, студенческих команд, команд трудовых коллективов;
— досуговый день с участием жителей и гостей Волгоградской области;
— подведение итогов и церемония закрытия: награждение, концертная программа, фейерверк.
23 июня пройдут соревнования по 16 направлениям: «Театр», «Вокал», «Хореография», «Кинематограф», «Фотоискусство», «Медиа», «Интеллект», «За бизнес», «Комплекс ГТО», «Музыка», «Юмор», «Граффити», «Киберспорт», «Воркаут», «Игровые виды спорта», «Военно-спортивные игры». Досуговая программа Фестиваля пройдет 24 июня. Площадки будут сформированы по 6 тематическим блокам: «Россия — страна для молодых», «Семейный», «Досуговый», «Регион», «Образование», «Гастрономический».
К слову, в  в этом году в фестивале примут участие не только волгоградцы и жители подшефного Станично-Луганского района ЛНР, но и других регионов, в том числе новых субъектов Российской Федерации. 
Андрей Бочаров поставил также задачи особенно тщательно продумать логистику Второго молодежного фестиваля, обеспечить движение общественного транспорта в соответствии с количеством участников и гостей мероприятия.
Напомним, первый региональный молодежный фестиваль #ТриЧетыре состоялся в июне 2022 года, его посетили 240 тысяч человек.
Фото Павла Мирошкина  фестиваля 2022 года 

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