Биолог призвал волгоградцев не бояться змей

При встрече со змеей надо помнить, что она не хочет кусать, человек для неё не добыча. Он куда крупнее мыши, лягушки, саранчи, и не представляет для змеи ровным счетом никакого интереса. Дайте змее просто уползти или сами отойдите, если видите змею в привычной засаде – между камней, в траве, в расщепе ветвей дерева или кустарника. Не ходите в густых зарослях трав в плохо защищенной обуви. При обнаружении непрошенных ползучих гостей в своем жилище не пытайтесь отловить рептилию самостоятельно, вызовите профессионалов из службы спасения.
Если змея все-таки укусила, врачи советуют немедленно и интенсивно выдавить яд из раны. При укусе в руку или ногу поражённая конечность должна оставаться неподвижной, поскольку любое движения усиливают поступление яда в кровь. Ни в коем случае нельзя накладывать на поражённое место жгут — это может усугубить состояние пострадавшего. До приезда врачей рекомендуется пить как можно больше жидкости.
- Но главное помнить: никаких «смертельно опасных» да и просто «особо ядовитых» змей в Волгоградской области не было, и нет. Зато количество безобидных полозов, ужей, которые из-за нашей безграмотности уничтожаются туристами, «шашлычниками», рыбаками, пляжниками на отдыхе идёт каждое лето на тысячи, - утверждает волгоградский биолог.