Общество

В Волгоград 10 мая с визитом прибыл глава МВД России Владимир Колокольцев

Общество 10.05.2023 17:26
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10.05.2023 17:26


В Волгоград сегодня, 10 мая, прибыл Министр внутренних дел Российской Федерации. Как сообщает V102.RU, со ссылкой на пресс-службу министерства, в городе-герое генерал полиции Владимир Колокольцев поздравил победителей и призеров VI Военно-спортивного сбора «Наследники Победы».

По информации пресс-центра МВД России мероприятия проходили в Волгоградской академии МВД. В ходе своего выступления Владимир Колокольцев назвал Волгоград знаковым для каждого россиянина местом, ведь 80 лет назад здесь завершилась Сталинградская битва – величайшее сражение в военной истории. 

Место проведения сбора и его название «Наследники Победы» точно отражают нашу главную цель: воспитать вас как истинных патриотов своего Отечества, будущих защитников, достойных продолжателей боевых традиций воинов-победителей, – подчеркнул Колокольцев, обращаясь к участникам спортивного сбора, прибывшим в Волгоградскую область из Астраханской области, Санкт-Петербурга, Грозного, Самары и Читы. 

В церемонии награждения участников сбора принимал участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Владимир Колокольцев  поблагодарил главу региона за содействие в организации мероприятий. 

Напомним, что накануне почетным гостем парада Победы на главной площади Волгограда стал заместитель Министра Внутренних дел Российской Федерации Владимир Кубышко

Фото: пресс-центр МВД России

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