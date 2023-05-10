В Волгоград 10 мая с визитом прибыл глава МВД России Владимир Колокольцев

В Волгоград сегодня, 10 мая, прибыл Министр внутренних дел Российской Федерации. Как сообщает V102.RU, со ссылкой на пресс-службу министерства, в городе-герое генерал полиции Владимир Колокольцев поздравил победителей и призеров VI Военно-спортивного сбора «Наследники Победы».

По информации пресс-центра МВД России мероприятия проходили в Волгоградской академии МВД. В ходе своего выступления Владимир Колокольцев назвал Волгоград знаковым для каждого россиянина местом, ведь 80 лет назад здесь завершилась Сталинградская битва – величайшее сражение в военной истории.

– Место проведения сбора и его название «Наследники Победы» точно отражают нашу главную цель: воспитать вас как истинных патриотов своего Отечества, будущих защитников, достойных продолжателей боевых традиций воинов-победителей, – подчеркнул Колокольцев, обращаясь к участникам спортивного сбора, прибывшим в Волгоградскую область из Астраханской области, Санкт-Петербурга, Грозного, Самары и Читы.

В церемонии награждения участников сбора принимал участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Владимир Колокольцев поблагодарил главу региона за содействие в организации мероприятий.

Напомним, что накануне почетным гостем парада Победы на главной площади Волгограда стал заместитель Министра Внутренних дел Российской Федерации Владимир Кубышко.

Фото: пресс-центр МВД России

