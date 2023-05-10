Расследования

Депутаты Волжской гордумы заочно проголосовали за сокрытие своих доходов

Расследования 10.05.2023 12:46
0
10.05.2023 12:46


Депутаты Волжской городской думы разрешили себе не публиковать сведения о своих доходах и имуществе, а также декларации членов их семей. Как сообщили V102.RU в городской думе, сегодня, 10 мая, стали известны результаты заочного голосования депутатов по данной теме, проведенного методом опроса 5 мая. 

Ранее члены профильной комиссии городского представительного органа поддержали проект изменений, согласно которым сведения о доходах народных избранников не будут публиковаться в открытом доступе на официальном сайте гордумы. Такую возможность депутатам предоставили правки в федеральном законодательстве. 

Напомним, в Волгоградской областной думе также не стали публиковать данные о доходах депутатов, работающих на профессиональной основе. Здесь ограничились лаконичной информацией о том, что 24 народных избранника отчитались о своих доходах и имуществе. 

А вот сколько бюджетных средств ушло на содержание Волжской городской думы в 2022 году, в городском представительном органе скрывать не стали. Согласно опубликованному отчету, на эти цели было потрачено 56 миллионов рублей. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
10.05.2023 11:48
Расследования 10.05.2023 11:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.05.2023 19:35
Расследования 05.05.2023 19:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.05.2023 11:13
Расследования 05.05.2023 11:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.05.2023 09:45
Расследования 05.05.2023 09:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2023 21:00
Расследования 04.05.2023 21:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2023 16:08
Расследования 04.05.2023 16:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2023 14:56
Расследования 04.05.2023 14:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2023 14:35
Расследования 04.05.2023 14:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2023 13:59
Расследования 04.05.2023 13:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2023 11:17
Расследования 04.05.2023 11:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2023 08:32
Расследования 04.05.2023 08:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.05.2023 21:25
Расследования 03.05.2023 21:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.05.2023 18:26
Расследования 03.05.2023 18:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.05.2023 16:07
Расследования 03.05.2023 16:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.05.2023 11:42
Расследования 03.05.2023 11:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:46
Депутаты Волжской гордумы заочно проголосовали за сокрытие своих доходовСмотреть фотографии
12:19
Бургер после спорта: как волгоградцы готовы заниматься фитнесом для подготовки к летуСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде УК «Омега» оштрафовали за свалку в подвале домаСмотреть фотографии
12:00
В поселке Сады Придонья прошли мероприятия, посвященные Дню ПобедыСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области накануне Дня победы поженились 43 парыСмотреть фотографии
11:48
Бухгалтер ряда КФХ в Волгоградской области осуждена за аферу с субсидиямиСмотреть фотографии
11:14
Трое жителей Волгограда получили травмы в ДТП на ул. УдмуртскойСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде вернувшегося из зоны СВО Мелконяна задержали за угрозы убийствомСмотреть фотографии
10:49
«Прыгали в окно»: семья волгоградцев чудом выжила в ночном пожаре и потеряла полдомаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:42
Под Волгоградом енот поплатился жизнью за расправу над соседскими цыплятамиСмотреть фотографии
10:27
В сельском поселении под Волгоградом намусорили на 7 млн рублейСмотреть фотографии
09:59
В России предлагают штрафовать за самовыгул собак их владельцевСмотреть фотографии
09:52
Инфекционист предупредила волгоградцев о смертельной опасности в банкахСмотреть фотографии
09:31
В Волгоградской области мероприятия ко Дню Победы посетили более 346 тыс человекСмотреть фотографии
09:22
В Камышине десятки людей эвакуировали из-за пожара. Найден труп неизвестного мужчиныСмотреть фотографии
08:15
Половине волгоградцев пообещали зарплату в 100 тысяч рублей через 12 летСмотреть фотографии
07:43
«Последний раз звонил в октябре»: на Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» Николай АбжуевСмотреть фотографии
23:22
Празднование Дня Победы завершилось в Волгограде красочными фейерверками и салютомСмотреть фотографии
22:51
Уедут все, но не сразу: центр Волгограда по традиции сковали пробки после праздничного салютаСмотреть фотографии
21:16
Тысячи зрителей собрались на выступление Александра Маршала в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:23
ЦГМС: в Волгоградской области температура упадет до ноля градусовСмотреть фотографии
18:46
Девять ветеранов, депутаты и генералы: смотрим на VIP-гостей военного парада в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:33
Над акваторией Волги пилоты сразились за кубок Великой ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:25
Не отпускали без фото: прогулка Андрея Бочарова по набережной Волгограда попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:03
Дома нашел таблетки. В Волгограде трехлетний ребенок отравился хлоромСмотреть фотографии
16:15
Тысячи горожан посетили интерактивные площадки на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
15:08
«Это важно для Сталинграда»: на парад Победы в Волгограде пригласили участников СВОСмотреть фотографии
14:48
С массовым шествием не сравнить: акция «Река бессмертного полка» впервые прошла в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде старт авиагонок перенесли на 14.00 9 маяСмотреть фотографии
12:43
Андрей Бочаров вручил грамоты о присвоении почетного звания Серафимовичу, Котельниково и КлетскойСмотреть фотографии
 