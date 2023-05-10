Депутаты Волжской городской думы разрешили себе не публиковать сведения о своих доходах и имуществе, а также декларации членов их семей. Как сообщили V102.RU в городской думе, сегодня, 10 мая, стали известны результаты заочного голосования депутатов по данной теме, проведенного методом опроса 5 мая.

Ранее члены профильной комиссии городского представительного органа поддержали проект изменений, согласно которым сведения о доходах народных избранников не будут публиковаться в открытом доступе на официальном сайте гордумы. Такую возможность депутатам предоставили правки в федеральном законодательстве.

Напомним, в Волгоградской областной думе также не стали публиковать данные о доходах депутатов, работающих на профессиональной основе. Здесь ограничились лаконичной информацией о том, что 24 народных избранника отчитались о своих доходах и имуществе.

А вот сколько бюджетных средств ушло на содержание Волжской городской думы в 2022 году, в городском представительном органе скрывать не стали. Согласно опубликованному отчету, на эти цели было потрачено 56 миллионов рублей.