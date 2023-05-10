Происшествия

«Прыгали в окно»: семья волгоградцев чудом выжила в ночном пожаре и потеряла полдома

Происшествия 10.05.2023 10:49
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10.05.2023 10:49


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области ночной пожар едва не закончился трагедией. Как рассказала волгоградка Татьяна, в ночь с 6 на 7 мая загорелся дом по улице Новоселов 4/2 в поселке Колхозная Ахтуба, где проживал ее двоюродный брат Данил Апарин вместе с отчимом, мамой и 15-летним братом. Фактически семья осталась на пепелище без вещей и бытовой техники. 



 Мой брат в ночь с 6 на 7 мая возвращался домой, когда заметил через улицу, что горит наш дом, – рассказала Татьяна. – Дом на два хозяина. Возгорание началось в нашей прихожей. В итоге огонь перекинулся на крышу. Брат позвонил на номер 112 где-то в начале второго. Он хотел зайти в дом, но пройти внутрь уже было нельзя. Родители и младший брат спали. Соседи во второй половине дома тоже спали. Данил стал стучать в окна, чтобы разбудить семью. Отчим выскочил в окно через зал, мама побежала за сыном в соседнюю комнату, младший тоже выскочил на улицу. Начали будить соседей.  

По словам волгоградки, пожарные довольно оперативно приехали на вызов и спасли домашних животных, а также вытащили из огня документы и телефоны.

– Пожарные – большие молодцы. Очень быстро приехали.  Спасли котят, а собака побежала в прихожую и провалилась в подвал, что спасло ей жизнь. На следующий день мы ее нашли живую, – рассказала Татьяна. – Пожарные сказали, что причина пожара в коротком замыкании проводки. Внутри сильно все обгорело. Двери сгорели, шкафы с вещами, бойлер, оплавился холодильник. Уничтожена обувь и половина вещей. Общий ущерб пожарные оценили в 600 тысяч рублей. 

Татьяна говорит, что после случившегося ее семья оказалась в довольно затруднительном положении. 

 Сказать, что мы расстроены – это ничего не сказать. Благо нам начали потихоньку помогать соседи по поселку. Кто стройматериалы даст, кто одежду принесет, но это капля в море, – утверждает волгоградка. – Нужно перекрывать заново крышу, внутри заниматься домом. У соседей все залито водой при тушении. Тоже деньги. А общая площадь дома около 120 «квадратов». 

Погорельцам требуется любая помощь, будь то деньги или вещи – необходима мужская одежда размерами 48, 50 и 52, мужская обувь 41, 42 и 43 размеров. Женская одежда подойдет 50-52 размера, обувь – 39-го. 

Также семья будет благодарна, если кто-то из жителей Волгоградской области сможет передать строительные материалы для перекрытия крыши. Телефон для связи — 8 902 380 08 34.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102» 

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