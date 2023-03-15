Общество

Простая формальность: многодетную волгоградку после пожара попросили на улицу из временного жилья

Общество 15.03.2023 19:32
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15.03.2023 19:32


Встретившая Новый год на новом месте семья Гридасовых вновь оказалась в тяжелой жизненной ситуации. Потерявшая в страшном пожаре 21 декабря 2022 года на улице Белинского в Кировском районе Волгограда единственный дом и все нажитое имущество многодетная мать сообщила, что ее вместе с детьми выгоняют на улицу из временного жилья, предоставленного администрацией района. 

Людмила Гридасова — мать четверых детей. Перед самым Новым годом ее семью постигло настоящее горе. Вспыхнувший рано утром пожар уничтожил все, к чему они с мужем так долго шли. Частный дом с недавно сделанным ремонтом превратился в пепелище. 

Спасти волгоградцев из огня помог полицейский Евгений Козянин, оказавшийся рядом по чистой случайности. Тем не менее, в больницу с ожогами попал глава семейства Дмитрий, а также надышавшиеся дымом годовалый малыш и четырехлетняя девочка. 

Погорельцев приютили соседи, а после выхода видеорепортажа «Высоты 102» Гридасовым стали поступать звонки и сообщения от совершенно незнакомых людей, предлагавших разнообразную помощь — от денег до вещей и мягких игрушек. Администрация района выделила им в пользование жилье из маневренного фонда.  

Новый год семья уже в полном составе встретила в новой квартире. Людмила надеялась, что скоро им удастся начать строительство дома, который они по праву смогут назвать своим. Однако жизненные обстоятельства оказались сильнее. 

— Нас выселяют, представляете? Из комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда пришло уведомление. В документе обозначен срок — мы должны до 23 марта освободить жилье. У мужа нашли подаренную отцом квартиру, он там живет не один. Поэтому мы не можем больше претендовать на временное жилье. Мы с супругом разводимся. Вот так получилось. Он не выдержал всех сложностей, — рассказала Людмила Гридасова. — Заявление уже подано, 10 апреля нас ждут в ЗАГСе. Я в декрете, заработка никакого, у меня четверо детей. Что нам делать? 

По словам Людмилы, никаких серьезных накоплений у семьи нет, а муж, теперь уже почти бывший, был единственным кормильцем в семье. 


В администрации Волгограда в ответ на запрос ИА «Высота 102» сообщили, что уведомление, пришедшее в адрес семьи, ничто иное как простая формальность.   

— Уведомление направлено в рамках исполнения действующего законодательства для оповещения граждан об актуальных сроках действующего временного разрешения на вселение в жилой фонд муниципалитета, — прокомментировали в пресс-службе городской администрации. — При изменении семейного статуса многодетной матери власти смогут вернуться к вопросу о предоставлении жилья на постоянной основе. На период разбирательств принудительное выселение исключено. 

В мэрии Волгограда уточнили, что семье пострадавших после пожара была оказана материальная помощь в максимальном размере и предоставлено временное жилье в маневренном фонде сроком на три месяца, как того требует закон. 

Коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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