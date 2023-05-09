В Волгограде 9 мая после официальных массовых торжеств губернатор Андрей Бочаров прогулялся по нижней террасе Центральной набережной. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», горожане, встретившие на пути главу региона, долго не отпускали его и просили сделать совместное фото на память.





Напомним, вместе с тысячами волгоградцев на набережной Волгограда Андрей Бочаров стал зрителем авиагонок, которые проходят над акваторией Волги, а также посетил интерактивные площадки, расположенные в этом году на участке обновленной набережной перед амфитеатром. До этого губернатор Волгоградской области принимал участие в возложении цветов на Мамаевом кургане, в военном параде на площади Павших борцов, а после вручил делегациям Серафимовича, Котельниково и станицы Клетской грамоты о присвоении почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести».

Прогулки по набережной в дни празднования Победы Андрей Бочаров совершает ежегодно, присоединяясь к горожанам и гостям города. Этот год не стал исключением – несмотря на довольно зябкую погоду, волгоградцы подолгу не отпускали губернатора, делясь впечатлениями от прошедших торжеств и делая с ним фото на память.

В 18.30 на нижней террасе набережной Волгограда начнется гала-концерт, по завершении которого над акваторией Волги прогремит артиллерийский салют.

Видео: ИА «Высота 102»