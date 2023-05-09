Делегации станицы Клетской и городов Серафимович и Котельниково Волгоградской области сегодня, 9 мая, получили грамоты о присвоении почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести». Как сообщает ИА «Высота 102», вручил их делегатам губернатор региона Андрей Бочаров.

По информации пресс-службы администрации региона, в церемонии передачи грамот также принимали сегодня участие сенаторы СФ ФС РФ, депутаты Госдумы, юнармейцы.

– Уважаемые товарищи, поздравляю вас и в вашем лице всех жителей городов Котельниково, Серафимович и станицы Клетской, удостоенных Почётного звания «Рубеж Сталинградской доблести». Победа советских войск под Сталинградом стала переломным событием Великой Отечественной и всей Второй Мировой войны, открыла путь к Великой Победе. А защитники Сталинграда покрыли себя неувядаемой Славой на все времена. Советские люди, жители Серафимовича, Котельниково, Клетской, жители Сталинграда, Сталинградской области и всей нашей Родины на поле боя и в тылу делали всё возможное и невозможное для защиты Родины, родной земли. И победили. Это была, есть и навсегда будет история подлинного мужества и героизма. История любви к своему Отечеству и готовности сражаться за его свободу и независимость, – сказал волгоградский губернатор.

Напомним, что с инициативой об установлении почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести» в 2022 году выступили ветераны. Соответствующий региональный закон был принят в феврале 2023 года. Звания удостаиваются территории, где в период Сталинградской битвы советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм.