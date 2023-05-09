Общество

Отмена остановок и фан-барьеры: работа общественного транспорта в Волгограде 9 мая

Общество 09.05.2023 07:59
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09.05.2023 07:59


В Волгограде сегодня, 9 мая, в связи с празднование 78-й годовщины победы Советских войск в Великой Отечественной войне общественный в транспорт переведен на усиленный режим работы – до полуночи автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать по городу с минимальным интервалом. Одновременно вечером волгоградцам нужно быть готовыми к тому, что на ряде остановок в самом центре города невозможно будет сесть на общественный транспорт. Там же, где пассажиров будет очень много, будут выставлены фан-барьеры. 

Подробнее – в материале ИА «Высота 102». 

Скоростной трамвай 

На линии скоростного трамвая в течение всего дня интервал движения составит порядка 4 минут. Со станции «Комсомольская» последние рейсы СТ запланированы в 23.30 в направлении «Ельшанки» и в 24.00 в направлении «ВгТЗ». 

На станциях «Комсомольская», «Пионерская» и «Площадь Ленина» будет организован входной контроль с приобретением билета на проезд при входе на станцию. 

Троллейбусы 

Маршруты № 15А «Пл. Куйбышева» - «Больничный Комплекс», № 9 «Детский центр - Нижний поселок ВГТЗ» и № 8А «Инструментальный завод» – «Оптово-строительный рынок» будут работать 9 мая до 23.45. 

По окончании массовых мероприятий 25 троллейбусов будут находиться в резерве и подаваться по мере необходимости на остановки в местах сосредоточения пассажиров. В том числе троллейбусы будут ожидать пассажиров у остановки «Мамаев Курган» на проспекте  Ленина по направлению в Тракторозаводский и Центральный районы и отправляться сразу по мере заполнения салона. В случае сохранения высокого пассажиропотока после полуночи работа троллейбусов будет продлена.

Автобусы 

Автобусы №№ 2, 6, 21, 88 и 89э в связи с проведением парада Победы с 9.00 до 11.30 будут подъезжать к железнодорожному вокзалу через улицы Порт-Саида и Коммунистическую. 

На время проведения массовых мероприятий автобусы маршрута № 35 при движении в центр города вместо «Речпорта» будут следовать до конечной остановки «Детский центр». Без заезда на набережную будет работать и маршрутка №98. 

После окончания артиллерийского салюта и праздничного фейерверка горожане и гости города смогут воспользоваться рейсами опорных автобусных направлений №№2, 6, 21, 35, 55, 65 и 88. Для жителей южных районов предусмотрен специальный рейс электропоезда по маршруту «Волгоград-1» - «Шпалопропитка», который отправится в сторону Красноармейского района в 22.50.

Трамваи 

Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 4, 10 выполнят от конечной остановки «Детский центр» отправятся в последние рейсы в 23.40 и 23.50.

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