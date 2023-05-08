







Сегодня, 8 мая, в канун Дня Победы губернатор Волгоградской области провел встречу с ветеранами Великой Отечественной войны. Как сообщили в обладмине, почетных гостей Андрей Бочаров принял в Зале Воинской и Трудовой Славы.













На встречу пришли фронтовики Георгий Гусев, Александр Колотушкин, Александр Медков, Евгений Рогов, жительница осаждённого Сталинграда Тамара Колбасина.













- Очень важно, что сегодня мы имеем честь встречаться с вами — фронтовиками. Спасибо вам за то, что вы есть. За то, что вы нам подсказываете, помогаете, поддерживаете. Поздравляю вас, ваших родных, близких и всех жителей Волгоградской области с наступающим праздником Великой Победы. Самым главным праздником для всех нас на все времена, — сказал глава региона.













Андрей Бочаров подвел предварительные итоги празднования 80-летия Сталинградской Победы. По его словам, все задуманное ранее с ветеранами было сделано в полном объеме. Следующая задача, по словам губернатора, — подготовка к 80-летию Великой Победы.

Глава региона также обсудил с ветеранами вопросы дальнейшего стратегического развития Волгоградской области, отметив, что предложения ветеранов и их экспертное мнение в этом очень важны для региона.













- Наша область — в числе лучших в нашей стране, — выразил мнение фронтовик Евгений Рогов, пожелав процветания родному краю.

Тамара Колбасина поблагодарила команду региона за инициативу о приравнивании жителей осаждённого Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны.









Фото администрации Волгоградской области



