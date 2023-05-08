Волгоградские врачи борются за жизнь сбитой автомобилем женщины

Общество 08.05.2023 10:20
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08.05.2023 10:20
Женщина, пострадавшая от наезда легковушки в Советском районе Волгограда, находится в тяжелом состоянии.
- 51-летняя женщина госпитализирована в реанимационное отделение 25-ой больницы. Ее состояние тяжелое, - сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Напомним, ДТП произошло накануне вечером напротив дома №105а на проспекте Университетский. По предварительной информации, 22-летний водитель, управляя «ВАЗ 2107», сбил пешехода, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшую от удара перевернуло в воздухе.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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