Последние штрихи. В Волгограде заканчивают монтаж трибуны для парада

В центре Волгограда на площади Павших борцов рабочие заканчивают монтаж трибуны для парада 9 мая. Как сообщает ИА «Высота 102», первые фото полусобранных металлических конструкций появились 30 апреля.





Судя по кадрам, монтажники закрепили на ранее собранном каркасе деревянные плиты. В администрации Волгограда в свою очередь предупреждали, что с 28 апреля по 9 мая на парковке перед Собором Александра Невского будет действовать пешеходный режим.

Генеральная репетиция парада запланирована на сегодня на 10.00. В День Победы по площади Павших борцов торжественным маршем пройдут части Волгоградского территориального гарнизона. При благоприятных погодных условиях над главной городской площадью на предельно малых высотах пролетят реактивные самолеты.





В этом году, как уточнили в администрации региона, – акция «Бессмертный полк» пройдет в новом формате: портреты фронтовиков разместят на городском транспорте и личных автомобилях, на зданиях и сооружениях.

Так, на фасаде исторического парка «Россия — моя история» будут демонстрироваться фотографии защитников Отечества в рамках акции «Солдаты Победы».

Фото: ИА «Высота 102»