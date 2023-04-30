Общество 30.04.2023 12:46
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30.04.2023 12:46
В Волгограде на площади Павших борцов рабочие начали возводить трибуну для военного парада. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Ранее в администрации города предупреждали о введении пешеходного режима на парковке площади с 28 апреля по 9 мая.
Напомним, парад Победы состоится в Волгограде 9 мая. Репетиции предстоящего мероприятия состоятся 2 и 7 мая. Во время парада при благоприятной погоде состоится пролет истребителей на малой высоте.Фото ИА "Высота 102"
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