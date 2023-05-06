Общество

Из Москвы в Волгоград 6 мая отправился туристический поезд

Общество 06.05.2023 22:13
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06.05.2023 22:13


Туристический поезд отправился сегодня, 6 мая  с Павелецкого вокзала Москвы в Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОАО «РЖД», вернутся в Москву туристы 8 мая.  
Пассажиры туристического поезда получат возможность осмотреть достопримечательности города-героя – Мамаев курган, монумент «Родина-мать зовет!», музей-панораму «Сталинградская битва» и другие военно-исторические места и памятники.
Стоимость билетов в купейные вагоны в поезде достигает 10 тысяч рублей.


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