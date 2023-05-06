Андрей Бочаров и Александр Кравченко наградили волгоградских поисковиков на месте раскопок

Общество 06.05.2023 14:02
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06.05.2023 14:02
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вместе с заместителем министра МВД РФ Александром Кравченко, митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором, руководством правоохранительных и надзорных органов региона встретился с членами поискового отряда «Безымянная высота», которые проводят раскопки на местах сражений Сталинградской битвы.
Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, поисковая экспедиция работает на территории посёлков Горная Поляна и Майский Советского района Волгограда, где шли ожесточённые бои в годы защиты Сталинграда, со 2 мая. Всего в день на поисковые работы выходят порядка 30 человек. Уже обнаружены останки 11 защитников Родины. А за всё время своего существования — порядка 25 лет — поисковики в погонах обнаружили 750 останков без вести пропавших солдат.
Сегодня, 6 мая на месте раскопок для юных участников мероприятия — учеников кадетских и полицейских классов — был проведён «Урок памяти»- Вы по крупицам восстанавливаете историю нашей страны, историю Сталинградской битвы. Только за 2022 год 1016 человек поднято и перезахоронено. Установлены частично или полностью 42 имени. Работа продолжается не только перед 9 мая, но круглогодично. Поисковыми работами нельзя заниматься из-под палки. Это невозможно. Вы и ваши товарищи формируете историческое государственное наследие, поднимая наших воинов. Спасибо вам, а в вашем лице — всем вашим товарищам, которые занимаются этим благородным делом, — поблагодарил Андрей Бочаров.
Глава региона наградил отличившихся поисковиков памятными знаками «80 лет Победы в Сталинградской битве», поздравил с наступающим праздником Великой Победы. Благодарности министра МВД России поисковикам вручил генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко.Фото администрации Волгоградской области
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