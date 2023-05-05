На 9-этажке в Волгограде появился огромный портрет Героя Советского Союза Ивана Базарова





Огромный портрет Героя Советского Союза капитана Ивана Базарова появился сегодня, 5 мая, на торце 9-этажного дома №60 по улице Рокоссовского в Волгограде. Баннер, размером в несколько этажей, виден издалека. Инициаторами его размещения выступили инициативные горожане и общественники.

Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН, церемония открытия состоялась в присутствии родных Ивана Федоровича Базарова, жителей многоквартирного дома и тех, кто был причастен к этому событию.

- Героев нужно знать в лицо, а в преддверии 9 мая это особенно значимо. Все хотят, чтобы вспомнили каждого героя семьи. В данном случае – Базарова Ивана Федоровича. Почему? А потому, что он не на слуху. А ведь этот летчик очень ярко заявил о себе. У него такие медали, такой орден, о которых люди должны знать, - считает участница инициативной группы Татьяна Жибак.













Родственники Ивана Базарова прилетели в Волгоград на открытие баннера из Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом проекте они узнали случайно из социальных сетей.

Иван Федорович Базаров родился 31 декабря 1916 года в селе Саломатино Камышинского района. Работал на заводе Титан-Баррикады. В 40-м году окончил Сталинградское военное авиационное училище. Сражался с первых дней Великой Отечественной войны. Капитан Базаров к августу 1943 года совершил 342 боевых вылета. Командир эскадрильи 247-го истребительного авиаполка лично сбил 9 вражеских самолетов и еще 7 в составе группы. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 2 сентября 1943 года. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, медалями.

До Дня Победы летчик не дожил. 22 ноября 1943 года в неравном бою его подбили. Самолет упал около села Грузское Украинской ССР. В память о подвигах отважного летчика село переименовано в Базарово. Там же установлен обелиск Ивану Базарову. В его честь названы улицы в Волгограде и Камышине.

Фото Татьяны Жибак