На 9-этажке в Волгограде появился огромный портрет Героя Советского Союза Ивана Базарова

Общество 05.05.2023 20:28
0
05.05.2023 20:28
Огромный портрет Героя Советского Союза капитана Ивана Базарова появился сегодня, 5 мая, на торце 9-этажного дома №60 по улице Рокоссовского в Волгограде. Баннер, размером в несколько этажей, виден издалека. Инициаторами его размещения выступили инициативные горожане и общественники.
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН, церемония открытия состоялась в присутствии родных Ивана Федоровича Базарова, жителей многоквартирного дома и тех, кто был причастен к этому событию.
- Героев нужно знать в лицо, а в преддверии 9 мая это особенно значимо. Все хотят, чтобы вспомнили каждого героя семьи. В данном случае – Базарова Ивана Федоровича. Почему? А потому, что он не на слуху. А ведь этот летчик очень ярко заявил о себе. У него такие медали, такой орден, о которых люди должны знать, - считает участница инициативной группы Татьяна Жибак.
Родственники Ивана Базарова прилетели в Волгоград на открытие баннера из Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом проекте они узнали случайно из социальных сетей.
Иван Федорович Базаров родился 31 декабря 1916 года в селе Саломатино Камышинского района. Работал на заводе Титан-Баррикады. В 40-м году окончил Сталинградское военное авиационное училище. Сражался с первых дней Великой Отечественной войны. Капитан Базаров к августу 1943 года совершил 342 боевых вылета. Командир эскадрильи 247-го истребительного авиаполка лично сбил 9 вражеских самолетов и еще 7 в составе группы. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 2 сентября 1943 года. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, медалями.
До Дня Победы летчик не дожил. 22 ноября 1943 года в неравном бою его подбили. Самолет упал около села Грузское Украинской ССР. В память о подвигах отважного летчика село переименовано в Базарово. Там же установлен обелиск Ивану Базарову. В его честь названы улицы в Волгограде и Камышине.
Фото Татьяны Жибак
В Волгоград 5 мая открыли бюст маршала Советского Союза Андрея Еременко05.05.2023 19:49
Общество 05.05.2023 19:49
Шанель, Санчих и Рукая родились в апреле в Волгоградской области05.05.2023 19:36
Общество 05.05.2023 19:36
Память погибшего на СВО Героя России увековечили в Волгоградской области05.05.2023 18:50
Общество 05.05.2023 18:50
В Волгоградской области праздничные выплаты к 9 мая получил 291 ветеран ВОВ05.05.2023 17:58
Общество 05.05.2023 17:58
Металлурги почтили память заводчан-краснооктябрьцев – участников ВОВ05.05.2023 17:37
Общество 05.05.2023 17:37
Перекрытие улиц 7 - 9 мая: как будет ходить общественный транспорт в Волгограде05.05.2023 17:09
Общество 05.05.2023 17:09
Волгоградцам предложили разоружиться на майские праздники05.05.2023 15:43
Общество 05.05.2023 15:43
«Всегда был впереди»: погибший на Украине майор Максим Аплеталин удостоен звания Героя России05.05.2023 14:56
Общество 05.05.2023 14:56
МЧС: буря с грозой и градом накроет 5 мая Волгоградскую область05.05.2023 13:58
Общество 05.05.2023 13:58
Волгоградские первоклассники предложили свои варианты школьных завтраков05.05.2023 13:31
Общество 05.05.2023 13:31
Россельхознадзор увидел странности при реализации камчатского краба в Волгограде05.05.2023 13:14
Общество 05.05.2023 13:14
На стене школы в Волгограде появился первый созданный нейросетью мурал05.05.2023 13:00
Общество 05.05.2023 13:00
Траты россиян на одежду отечественных брендов выросли в этом году на 15% – big data Tele205.05.2023 12:21
Общество 05.05.2023 12:21
«Так и должно быть»: в Волгограде губернатор передал машины ветеранам боевых действий05.05.2023 12:14
Общество 05.05.2023 12:14
В Волгоградской области расширяют федеральные трассы у Фролово и Дубовки05.05.2023 11:20
Общество 05.05.2023 11:20