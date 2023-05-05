Память погибшего на СВО Героя России увековечили в Волгоградской области

Общество 05.05.2023 18:50
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05.05.2023 18:50
Сегодня, 5 мая, в городе Ленинске в Волгоградской области открыли мемориальную доску Герою России, капитану Ивану Реховскому. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Ленинского района, на памятном мероприятии присутствовала мать Героя России Надежда Реховская, глава района Андрей Денисов, депутат областной думы Михаил Струк, представители общественных организаций, юнармейцы, учащиеся образовательных учреждений.
Присутствующие почтили память погибшего офицера минутой молчания и возложили красные гвоздики к мемориальной доске.
Иван Реховский родился в семье военного в Капустином Яру Астраханской области. Позже он переехал с семьей в Волгоград, учился в 16-ой школе в спортивном классе.
35-летний капитан Иван Анатольевич Реховский, командир группы спецназа погиб в зоне проведения специальной военной операции 2 июля 2022 года при выполнении боевого задания. Похоронили офицера в Ленинском районе Волгоградской области.
Указом президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, капитану Ивану Реховскому посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Его имя золотыми буквами высечено на стене зала Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области.
Фото: Андрей Денисов / t.me
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