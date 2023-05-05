В Волгоградской области расширяют федеральные трассы у Фролово и Дубовки





Дорожный ремонт в Волгоградской области в текущем году охватит 90 км федеральных трасс, из которых 24 км будут введены в эксплуатацию после реконструкции. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Уже в этом году завершится капитальный ремонт участка с 824 по 838 км трассы Р-22 «Каспий» в районе Фролово. Здесь в конце 2022-го были отремонтированы 10 километров дороги, которые уже эксплуатируются в четырехполосном режиме. Оставшиеся 4 километра также получат две дополнительные полосы движения с разделительным барьерным ограждением, которые снижают риски лобовых столкновений. В этом же районе на пересечении с местной дорогой Фролово – Ветютнев появятся переходно-скоростные полосы, оборудованные линией электроосвещения протяженностью 1,2 км.

Аналогичным образом преобразится и участок трассы Р-22 с 652 по 663 км в районе рабочего поселка Новониколаевский. Здесь также устроят новые две полосы, а встречные потоки разделят осевым барьерным ограждением.

Продолжается расширение трассы Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград, которое началось в прошлом году. Участок с 643 по 654 км, проходящий через Дубовку, в ходе капремонта получит две новые полосы для движения за границами города. Также на этой дороге пройдет ремонт участка с 504 по 509 км у Камышина. Здесь заменят изношенные слои дорожного покрытия, обновят знаки и разметку.

Работы по ремонту дорожного полотна пройдут на двух участках трассы Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград: км 633 – км 652 и км 730 – км 750.

Еще порядка 40 км двух автодорог защитят слоями износа. Работы пройдут на 10-километровом участке трассы Р-22 «Каспий» (км 782 – км 792), а также трех отрезках общей протяженностью 31 км автодороги Р-228 (км 470 – км 481, км 530 – км 540, км 602 – км 612).

Всего в ведении ФКУ Упрдор Москва-Волгоград находятся 2495 км федеральных автодорог в пяти регионах Российской Федерации. В том числе 1204 км проходят по Волгоградской области.

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград



