В Волгоградской области после нескольких дней относительного тепла снова испортится погода. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Гидрометцентр России, к выходным в регионе ожидаются сильные дожди с грозами.

Федеральные синоптики уточнили, что погода испортится уже 6 мая. В свою очередь волгоградские прогнозисты утверждают, что в субботу по области в утренние и дневные часы возможны лишь кратковременные дожди с грозами.

— В ночные и утренние часы 6 мая вероятен туман. Порывы ветра при грозе могут достигать 13-18 м/с, — рассказали в Волгоградском гидрометцентре. — Ночью в регионе +8...+13 °С, днем +20...+25 °С, в отдельных районах +14...+19 °С.

Но уже 7 мая, как пояснили региональные синоптики, в ночью и утром местами возможны сильные дожди при северном ветре с порывами до 15-20 м/с. Ночью температура упадет до +5...+10 °С, местами до +2 °С, в дневной период составит +9...+14 °С.

В Волгограде на выходные обещают кратковременные дожди с грозами. 6 мая в городе-герое, ночью +11...+13 °С, днем воздух прогреется до +22...+24 °С. Ветер северо-западного направления 7-12 м/с.

— В воскресенье, 7 мая, также пройдет кратковременный дождь при северном ветре 7-12 м/с. В ночной период в областном центре +6...+8 °С, днем столбики термометров покажут +11...+13 °С, — добавили в Волгоградском ЦГМС.

По данным сервиса Gismeteo, в воскресенье, 7 мая, в Волгограде выпадет до 12 миллиметров осадков. Днем температура составит всего +8 °С, днем температура не превысит +12 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»