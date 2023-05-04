Депутаты Волжской гордумы разрешат себе скрыть доходы от избирателей

Общество 04.05.2023 08:11
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04.05.2023 08:11
Депутаты Волжской городской думы не будут публиковать сведения о своих доходах и имуществе, а также членов семей на официальном сайте городского представительного органа и в других источниках. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городскую думу, накануне вопрос об изменениях в порядок публикации деклараций был вынесен на заседание постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению и регламенту. Члены комиссии поддержали проект изменений, согласно которым сведения о доходах и имуществе народных избранников будут скрыты от избирателей.
Уже завтра депутаты городской думы методом заочного опроса проголосуют за данные поправки.
Ранее, напомним, по такому же пути пошли и депутаты Волгоградской областной думы. В регпарламенте ограничились скупой информацией о том, что 24 обезличенных депутата, работающих на профессиональной основе, предоставили сведения о доходах. Не размещать сведения в открытом доступе позволяет теперь федеральное законодательство. Тем не менее, например, часть депутатов Государственной думы РФ обнародовали сведения о своем имуществе и доходах.
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