Около 200 видеокамер с функцией распознавания лиц в настоящее время подключено к комплексной информационной системе видеонаблюдения Волгоградской области. Как сообщили в областном комитете информационных технологий, используется отечественное программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта (нейронные сети).

Согласно статистическим сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, за три месяца 2022 года с помощью региональной системы видеонаблюдения выявлено шесть преступлений, 15 раскрыто.

В ведомстве констатируют, что камеры видеонаблюдения, установленные в общественных местах, влияют на состояние преступности. Доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в таких местах, снижается.

– Дальнейшее развитие комплексной информационной системы видеонаблюдения Волгоградской области (КИСВВО) в первую очередь связано с использованием функций биометрической аналитики, через распознание и установление местонахождения лиц, находящихся в розыске, для чего в настоящее время администрацией Волгоградской области заключается соглашение с МВД России об информационном взаимодействии, – сообщили в профильном комитете обладмина.

В настоящее время КИСВВО охватывает 20 муниципальных образований Волгоградской области. По состоянию на начало 2023 года к ней подключено 2711 камер видеонаблюдения, в том числе 1803 камеры находятся в Волгограде, 369 – в Волжском, 131 – в Михайловке, 90 – во Фpолово и 138 – в Камышине. Правоохранительным структурам, как отметили в комитете, предоставлен доступ к архиву системы видеонаблюдения, аналитическим функциям распознавания лиц и розыска транспорта.