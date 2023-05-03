В Волгограде 3 мая одиннадцать орденов Мужества и одну медаль «За отвагу» передадут родным жителей Волгоградской области, погибших при исполнении воинского долга на территории Украины. Как сообщает ИА «Высота 102», церемония проходит в эти минуты в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».

За проявленные мужество и героизм в зоне проведения специальной военной операции посмертно к высоким государственным наградам представлен уроженец Волгограда Александр Александрович Гуня. Матери погибшего военнослужащего сегодня передали орден Мужества и медаль «За отвагу».

Орденами Мужества посмертно награждены:

– старший сержант Спирин Николай Владимирович – уроженец города Камышина Волгоградской области

– старший сержант Харитонов Николай Николаевич – уроженец города Волжского Волгоградской области

– ефрейтор Поклонский Никита Станиславович – уроженец города Волгограда

– ефрейтор Курмакаев Камиль Васильевич – уроженец города Ленинска Волгоградской области

– рядовой Корнеев Александр Витальевич – уроженец села Сятракасы Чувашксокй АСССР

– рядовой Кротов Валерий Александрович – уроженец поселка Каменный Городищенского района Волгоградской области

– рядовой Шамшин Алексей Львович – уроженец поселка Светлый Яр Волгоградской области

– рядовой Старостин Владимир Константинович – уроженец города Волжского Волгоградской области

– рядовой Ефремов Юрий Юрьевич – уроженец города Волжского Волгоградской области

– матрос Акатов Александр Викторович – уроженец села Мачеха Киквидзенского района Волгоградской области