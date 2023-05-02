В центре Волгограда 2 мая введен пешеходный режим

Ряд улиц в Центральном районе Волгограда, а также площадь Павших борцов, оказались закрыты для транспорта в связи с проведением репетиции парада Победы. По информации администрации города, ограничения будут действовать до конца текущего дня.

– На время проведения репетиций парада войск Волгоградского гарнизона 2 и 4 мая с 7.00 до 21.00 пешеходный режим будет действовать на улице Мира в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской, а также на прилегающих к ней участках улиц Володарского, Гоголя, Ленина и Аллеи Героев, – напоминают в мэрии. – 4 мая пешеходное пространство на ул. Мира расширится до ул. Порт-Саида.

Начиная с 29 апреля в Волгограде закрыта для транспорта площадь Павших борцов. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», здесь уже началось возведение трибуны для почетных гостей парада.

В администрации Волгограда уточняют, что для проведения генеральной репетиции парада, которая состоится 7 мая, перечисленные улицы станут пешеходными с 22.00 6 мая до 14.00 7 мая.