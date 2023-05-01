Легенды российского футбола посадили сливы в парке Волгограда





1 мая в Волгограде звезды отечественного футбола перед ретро-матчем высадили 45 кленов и слив Центральном парке культуры и отдыха в честь героев, имена которых навсегда останутся в отечественной истории. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в РФС. В парке к восторгу волгоградцев собрались знаменитые футболисты и тренеры - Ринат Дасаев, Евгений Алдонин, Александр Мостовой, Валерий Газзаев и другие.

1 мая в Волгограде звезды отечественного футбола перед ретро-матчем высадили 45 кленов и слив Центральном парке культуры и отдыха в честь героев, имена которых навсегда останутся в отечественной истории. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в РФС. В парке к восторгу волгоградцев собрались знаменитые футболисты и тренеры - Ринат Дасаев, Евгений Алдонин, Александр Мостовой, Валерий Газзаев и другие.





Спортсмены почтили память фронтовиков, которые в сороковых годах сменили футбольное поле на поле боя, и наравне со всеми отстаивали свою страну в одной из самых кровопролитных войн. Спортсмены почтили память фронтовиков, которые в сороковых годах сменили футбольное поле на поле боя, и наравне со всеми отстаивали свою страну в одной из самых кровопролитных войн.





В высадке деревьев принял участие и ветеран Великой Отечественной войны Александр Васильевич Медков. В высадке деревьев принял участие и ветеран Великой Отечественной войны Александр Васильевич Медков.





Напомним, ретро-матч начнется сегодня на Волгоград Арене в 20-00 ч. Для волгоградцев приготовили развлекательную программу не только на стадионе, но и в ЦПКиО, где после завершения поединка состоится фейерверк. Напомним, ретро-матч начнется сегодня на Волгоград Арене в 20-00 ч. Для волгоградцев приготовили развлекательную программу не только на стадионе, но и в ЦПКиО, где после завершения поединка состоится фейерверк.

Александр Мостовой, участник ретро-матча Победы, признался, что рад поучаствовать в акции Сад памяти.– Всем нам нужно помнить и всячески сохранять память о подвиге наших предков. Надеюсь, что и эта акция, и сегодняшний ретро-матч Победы напомнит жителям Волгограда и России о героизме людей, которые самоотверженно защищали этот город, - сказал он .Сегодня же на футбольном поле ВГАФК состоялся матч болельщиков «Ротора» и «Спартака». Красно-белые выиграли со счетом 2:0.Фото Михаила Шапаева, РФС.