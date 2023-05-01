Общество

«Машину придется нести на руках»: дорога к селу в Волгоградской области исчезает на глазах

Общество 01.05.2023 17:20
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01.05.2023 17:20


В редакцию ИА «Высота 102» обратились жители Волгоградской области с жалобой на состояние участка дороги Самойловка — Елань, соединяющей поселки с райцентром. По словам волгоградки Светланы Семихатовой, построенная в 90-х годах дорога, на сегодня не выдерживает никакой критики. 

Женщина утверждает, что добраться до Тернового — сродни чуду, а сохранить автомобиль целым — невероятное везение. 


— Чтобы преодолеть 11 километров фактически бездорожья, нужно затратить около 40 минут. И это только в одну сторону. Раньше мы могли добираться сюда за 15 минут. Скоро автомобиль, а у нас Kia Cerato, придется нести на руках, — рассказывает Светлана. — Люди, живущие в поселках по данной трассе, видимо в обозримом будущем останутся без медицинской помощи, потому что по дороге уже невозможно ехать, легковушки таких испытаний не выдерживают. После дождей — лужи по колено, а в некоторых местах обочины являются единственным местом объезда. Но после пары дождливых дней и там проехать практически невозможно.⁣⁣

Обратившаяся в редакцию волгоградка уточняет, что ремонт участка обещали сделать еще в 2020 году, но ничего не изменилось. 


— «Ямочный» ремонт уже не поможет, так как от дороги осталось только одно название. А ведь это участок федеральной трассы. Дорога в таком состоянии уже шесть лет. Раньше был асфальт, его худо-бедно латали, а теперь и он сплыл, оставив только направление, куда нужно ехать или идти, — с горькой иронией заявляет Светлана. — Еще и большегрузы продавили все до щебенки. Молоковозы курсируют туда-сюда к сыродельному комбинату. Фотографии этого участка трассы не передают всего ужаса. Обочины никто не убирает, летом там так все густо разрастается, что однажды мы чуть не попали в ДТП. Из-за этих дебрей ничего не видно, нельзя оценить, кто есть на дороге и куда едет. 

Волгоградка переживает за своих пожилых родителей и 82-летнюю бабушку Лидию Бондаренко. 


— Вот им как? Если не дай Бог, что-то случится? Кто сюда приедет? На чем? Бабушка всю жизнь Терновской школе отдала, имеет звание «Почетный гражданин Еланского района». Мама в детском саду работала, папа в колхозе, пока все существовало. А теперь они и еще 600 человек остались в селе, практически отрезанном от райцентра. Мы все надеялись на ремонт, хоть какой, но ничего не меняется. Помню, что были времена, в 2020 году до полей «Садов Придонья» сделали кусочек дороги, но там якобы какая-то программа была федеральная. 

Светлана Семихатова считает, что глава Терновского сельского поселения Александр Саенко здесь ни при чем. 

— По селу он дороги делал, здесь претензий нет. Но это трасса федеральная. Здесь его полномочия, как мне кажется, заканчиваются. Должно же быть решение этой проблемы? Или 600 человек это слишком мало, чтобы их заметить? — задается вопросом женщина. 


Фото: читатели ИА «Высота 102» 

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