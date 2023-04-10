Общество

«Он никто и звать его никак»: глава района Волгоградской области пригрозил судом фермеру за «дорогу Бастрыкина»

Общество 10.04.2023 17:19
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10.04.2023 17:19






Глава района Нехаевского района Сергей Кузнецов пообещал подать в суд на фермеров, которые, по его мнению, виновны в порче дорог. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на видеокадры отчета главы Успенского сельского поселения, которое посетил Сергей Кузнецов, глава района предложил запретить в непогоду тяжелому транспорту ездить по дорогам. 

- Мы сейчас решаем вопрос с «Гранитом» (организацией, отвечающей за содержание дорог – прим. ред. ИА «Высота 102»), это наше право. Мы хотим обратиться в суд и за счет того, кто испортил дорогу, ее восстановить. Они вывозят сельхозпродукцию и гробят дороги, - заявил Сергей Кузнецов.

Выступление главы района вызвало возмущение в зале. Так, одна из жительниц напомнила Сергею Кузнецову, что владельцы техники платят транспортный налог. 

- Это хорошо, что они платят, но они должны платить больше, - настаивал Сергей Кузнецов.

Еще более эмоционально отреагировал руководитель района на жалобы одного из местных жителей на отвратительное состояние дорог к хуторам Караичевский и Успенка, напомнившего,  что в полученном ответе местному фермеру Владимиру Суровцеву власти заявили, что они находятся в  удовлетворительном состоянии. 

- Какой он предприниматель? Он кто? Он никто и звать его никак. У него жена предприниматель. А он неизвестно, где зарегистрирован, - высказался глава района. 

Жители хутора Караичевский, ознакомившиеся с видеозаписью выступления главы района, возмутились заявлением Сергея Кузнецова.

- Фермер Владимир Суровцев уже давно делает работу за власти – привозит нам продукты и лекарства по дороге, где застревают легковые автомобили, - негодуют жители. – И спешим сообщить, что он является главой КФК, к тому же – зарегистрированным в Нехаевском районе. Стыдно главе об этом не знать. По нашему мнению, обвинять фермеров в порче дорог – как минимум, перекладывать с себя ответственность на других. Во-первых, трудно разбить то, чего не было уже десятки лет – дорога к нашему хутору была построена еще во времена Советского Союза. Во-вторых, отзываться так о фермерах, которые являются кормильцами нашей страны, по меньшей мере несправедливо. Наш президент и федеральные власти все время говорят о том, что мы должны заниматься импортозамещением и обеспечивать продовольственную безопасность страны. Как же вывозить фермерам свою продукцию – по воздуху, что ли? Они пользуются теми дорогами, что есть. А дело властей – содержать их в порядке и ремонтировать. А глава района почему-то решил сделать виноватыми в отсутствии дорог именно фермеров. Да еще и позволяет себе такой тон в адрес настоящих тружеников. 

Между тем, жители хутора Успенки  остались недовольны тоном и манерой выступления главы района Сергея Кузнецова на отчете о работе сельского поселения. 

- Наш сельский глава, по сути, и не говорил ничего. Солировал Сергей Кузнецов, который не давал людям говорить. «Сядь, не затыкайте, ты можешь помолчать, я отвечаю» - вот в такой манере общался глава района, - жалуются жители. 

Корреспондент ИА «Высота 102» связался с Сергеем Кузнецовым и попросил его объясниться по поводу озвученных заявлений на встрече с людьми. 

- Вы что, думаете, я не хочу, чтобы у нас были хорошие дороги? Но у нас на весь район на содержание дорог выделяется всего 50 миллионов рублей, - пояснил глава Нехаевского района. – Я заложник этой ситуации. Что же мне, потратить эти все деньги на дорогу к Караичевскому, где живут несколько человек? А что остальным жителям делать? Вот в прошлом году была капитально отремонтирована дорога к хутору Лобачевский. Это в 180 миллионов обошлось. Людям надо сказать спасибо Андрею Ивановичу за эту дорогу. Ну нет у нас таких денег, чтобы отремонтировать все дороги. Да и сами понимаете, сейчас не самое лучшее для это время. Я все знаю про наши дороги. Мне иногда присылают фото в вацап, но я говорю - это же март месяц! Всегда в это время такие дороги. 

По словам Сергея Кузнецова, что касается дороги к хутору Караичевский, то рабочим  пришлось ее разравнять после того, как ею занялся следственный комитет. 

- Делали  ее в период распутицы, так что теперь придется равнять  снова и, соответственно, нести дополнительные затраты, - посетовал руководитель района. 

При этом Сергей Кузнецов в разговоре с корреспондентом подтвердил свою позицию, касающуюся предложения восстанавливать дороги за счет тех, кто «их портит». 

- Фермеры же вывозят свою продукцию в непогоду, а восстанавливать все  приходится «Граниту», - настаивает Сергей Кузнецов. 

Напомним,  после коллективной жалобы жителей хутора Караичевский главе СК Александру Бастрыкину на отвратительное состояние дороги, ведущей к этому населенному пункту, волгоградские следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников администрации Нехаевского района. 

Фото и видео читателей ИА "Высота 102"

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