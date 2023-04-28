Общество

Предложили поддержать. В Волгоградской области могут нестандартно решить вопрос с бездомными животными

Общество 28.04.2023 18:45
0
28.04.2023 18:45


В Волгоградской области могут ввести определенный порядок обращения с бездомными животными, исходя из специфики региона. Как сообщает ИА «Высота 102», членам областного заксобрания предложили поддержать федеральный законопроект, поступивший в Госдуму РФ. 

К обсуждению важной и актуальной проблемы на расширенное заседание Экологического совета при Волгоградской облдуме пригласили представителей органов власти, прокуратуры, ветеранских и общественных организаций, зоозащитников, руководителей приютов для животных, ученых, экспертов и общественников Волгограда и Волжского. 

Собравшиеся обсуждали законопроект, в случае принятия которого, субъектам РФ будет разрешено устанавливать свой порядок обращения с уличными животными. При этом должны учитываться особенности географического положения, климата, социально-экономических факторов и иной специфики региона.

Участники заседания отметили, что проблема обращения с бездомными животными актуальна для большинства краев и областей России. Начиная с 2020-го депутаты регионального заксобрания подготовили обращения к правительству РФ и Госдуме со своими предложениями, которые одобрила Южно-Российская Парламентская Ассоциация.

Так, на привлеченные средства президентских грантов зоозащитные организации создают дополнительные места в приютах и возводят новые вольеры. Сейчас в Волгоградской области работают 16 приютов, из которых  два на балансе муниципалитета, а 14 организованы НКО и предпринимателям. 

Тем не менее, как отметили участники заседания, несмотря на ежегодные увеличение дотаций данной сферы и большую работу, проделанную регионом, решить многие вопросы не представляется возможным без внесения изменений на федеральном уровне. 

— По числу обращений, которые приходят в Волгоградскую областную Думу, органы местного самоуправления, Общественную палату региона, общественные палаты городских округов, совершенно очевидно, что граждан чрезвычайно волнует проблема безнадзорных животных — как с точки зрения предотвращения их нападения на людей, так и с точки зрения защиты этих животных от жестокого, а порой и поистине варварского обращения. На протяжении последних лет проблема только усугублялась, — подчеркнула руководитель Экосовета при Волгоградской облдуме Ирина Соловьева. — В этой ситуации принятие федерального законопроекта, позволяющего субъектам РФ самостоятельно, с учетом специфики своих территорий, определять порядок обращения с животными без владельцев, позволит по-новому подойти к решению накопившихся вопросов. Безусловно, к разработке таких региональных законов будет привлечена общественность, зоозащитники, эксперты, ведь это затрагивает интересы каждого гражданина. И, конечно, очень важно, чтобы эти документы обеспечили баланс между необходимостью защиты жизни и здоровья людей и защитой животных.

Председатель комитета Волгоградской областной думы по аграрной политике и земельным отношениям Владимир Ефимов считает, что «уже несколько лет субъекты РФ бьют тревогу о том, что ряд положений федерального закона «Об ответственном обращении с животными» не работает». Депутат отметил, что за это время число бездомных животных практически не уменьшилось, а в некоторых субъектах даже возросло. 

— Зафиксированы случаи нападения бродячих собак на людей со смертельным исходом, в том числе и в соседней с нами Астраханской области, — заявил политик в ходе обсуждений. — То, что сейчас на федеральном уровне предлагается наделить субъекты РФ правом принимать свои законы об обращении с животными, считаю верным решением. Регионы давно об этом говорили. В своем законе субъект Федерации сможет прописать четкий и понятный механизм. 

По итогам заседания участники пришли к единому мнению — рекомендовать губернатору региона и депутатам облдумы поддержать законопроект, рассматриваемый в нижней палате российского парламента. Сообщается, что 3 мая профильным комитетом ГД РФ запланировано обсуждение проекта федерального закона с участием представителей исполнительной и законодательной власти регионов России. 

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о возможном принятии 16 мая в первом чтении депутатами Госдумы законопроекта, согласно которому регионы получат право усыплять бездомных собак, нападающих на людей. К слову, в Волгоградском регионе с 1 марта 2023 года действуют новые правила в сфере обращения с безнадзорными животными. В частности, не рекомендуется прикармливать уличных животных вблизи школ, детсадов, медучреждений, остановок и во дворах жилых домов. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.04.2023 18:27
Общество 28.04.2023 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 17:18
Общество 28.04.2023 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 17:18
Общество 28.04.2023 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 14:57
Общество 28.04.2023 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 13:12
Общество 28.04.2023 13:12
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.04.2023 12:26
Общество 28.04.2023 12:26
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.04.2023 12:24
Общество 28.04.2023 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 11:46
Общество 28.04.2023 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 11:23
Общество 28.04.2023 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 11:10
Общество 28.04.2023 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 10:51
Общество 28.04.2023 10:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.04.2023 10:34
Общество 28.04.2023 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 08:25
Общество 28.04.2023 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2023 08:00
Общество 28.04.2023 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2023 21:03
Общество 27.04.2023 21:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:41
Росводресурсы утвердили график сбросов на Волжской ГЭС до 13 маяСмотреть фотографии
18:45
Предложили поддержать. В Волгоградской области могут нестандартно решить вопрос с бездомными животнымиСмотреть фотографии
18:27
В Камышине чиновники исправили кривой тротуар после критики жителейСмотреть фотографии
17:18
«Вы создаете историю»: Бочаров вручил жителям Волгоградской области госнаградыСмотреть фотографии
17:18
После ретро-матча болельщиков развезут на двух электричках в Волгоград и ВолжскийСмотреть фотографии
16:52
На Волгоград Арене перед ретро-матчем «Победа» развернут две 80-метровые лентыСмотреть фотографии
16:30
Житель Волгоградской области сломал палку о голову своего собутыльникаСмотреть фотографии
15:44
В Волгоградской области в 2023 году 12 человек заболели корьюСмотреть фотографии
14:57
«Эвакуировал раненых»: на Украине погиб мобилизованный медик из Волгоградской области Фаррух АсадовСмотреть фотографии
14:45
На трассе Волгоград-Москва сгорел грузовик с капустойСмотреть фотографииCмотреть видео
13:50
«Он был обезвожен и ночевал под кустами»: в Волгограде пожилой мужчина два дня скитался по улицамСмотреть фотографии
13:23
Регбисты волгоградского «Ротора» проведут первый домашний матч в сезоне 30 апреляСмотреть фотографии
13:12
ВТЗ направил средства на развитие образовательной инфраструктуры ВолжскогоСмотреть фотографии
12:30
Эксперты назвали причину массовой гибели коров в хуторе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:26
«Открытие Авто»: большинство российских автомобилистов предпочтут бензин и электричество газуСмотреть фотографии
12:24
Андрей Бочаров поздравил сталинградцев с принятием нового законаСмотреть фотографии
12:00
«Постараемся к 9 мая»: в Волгограде частично восстановят рассыпающийся подарок Фонда Гейдара АлиеваСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде 1 мая введут пешеходный режим на Первой и Нулевой продольныхСмотреть фотографии
11:34
Под Волгоградом служебная собака «раскусила» 19-летнего пассажира таксиСмотреть фотографии
11:23
Как будут работать поликлиники Волгограда на майские праздники: графикСмотреть фотографии
11:10
Владимир Путин подписал закон о «Жителях осажденного Сталинграда»Смотреть фотографии
10:51
Авиамодельный клуб «Санаторный» завоевал награды на первенстве РоссииСмотреть фотографии
10:34
Бесплатные билеты на ретро-матч в Волгограде продают за 2 тысячи рублейСмотреть фотографии
09:32
Убил и позвонил матери. Зарезавший экс-супругу из-за ревности волгоградец идет под судСмотреть фотографии
08:25
В Волгоградской области медики предотвратили распространение опасной инфекцииСмотреть фотографии
08:00
Погибший на СВО Герой России стал вечным часовым поста №1 в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:03
Эстетика ускользающей красоты: фоторепортаж ИА «Высота 102» из Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
20:15
Лук в Волгоградской области подорожал за неделю на 18%Смотреть фотографии
19:33
В Волгограде изменили дату перенесения мощей священномученика Николая ПоповаСмотреть фотографии
18:45
«При деньгах и с довольным видом»: осужденный за убийство с расчленением Александр Масленников вернулся в ВолжскийСмотреть фотографии
 