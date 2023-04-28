В Волгоградской области могут ввести определенный порядок обращения с бездомными животными, исходя из специфики региона. Как сообщает ИА «Высота 102», членам областного заксобрания предложили поддержать федеральный законопроект, поступивший в Госдуму РФ.

К обсуждению важной и актуальной проблемы на расширенное заседание Экологического совета при Волгоградской облдуме пригласили представителей органов власти, прокуратуры, ветеранских и общественных организаций, зоозащитников, руководителей приютов для животных, ученых, экспертов и общественников Волгограда и Волжского.

Собравшиеся обсуждали законопроект, в случае принятия которого, субъектам РФ будет разрешено устанавливать свой порядок обращения с уличными животными. При этом должны учитываться особенности географического положения, климата, социально-экономических факторов и иной специфики региона.

Участники заседания отметили, что проблема обращения с бездомными животными актуальна для большинства краев и областей России. Начиная с 2020-го депутаты регионального заксобрания подготовили обращения к правительству РФ и Госдуме со своими предложениями, которые одобрила Южно-Российская Парламентская Ассоциация.

Так, на привлеченные средства президентских грантов зоозащитные организации создают дополнительные места в приютах и возводят новые вольеры. Сейчас в Волгоградской области работают 16 приютов, из которых два на балансе муниципалитета, а 14 организованы НКО и предпринимателям.

Тем не менее, как отметили участники заседания, несмотря на ежегодные увеличение дотаций данной сферы и большую работу, проделанную регионом, решить многие вопросы не представляется возможным без внесения изменений на федеральном уровне.

— По числу обращений, которые приходят в Волгоградскую областную Думу, органы местного самоуправления, Общественную палату региона, общественные палаты городских округов, совершенно очевидно, что граждан чрезвычайно волнует проблема безнадзорных животных — как с точки зрения предотвращения их нападения на людей, так и с точки зрения защиты этих животных от жестокого, а порой и поистине варварского обращения. На протяжении последних лет проблема только усугублялась, — подчеркнула руководитель Экосовета при Волгоградской облдуме Ирина Соловьева. — В этой ситуации принятие федерального законопроекта, позволяющего субъектам РФ самостоятельно, с учетом специфики своих территорий, определять порядок обращения с животными без владельцев, позволит по-новому подойти к решению накопившихся вопросов. Безусловно, к разработке таких региональных законов будет привлечена общественность, зоозащитники, эксперты, ведь это затрагивает интересы каждого гражданина. И, конечно, очень важно, чтобы эти документы обеспечили баланс между необходимостью защиты жизни и здоровья людей и защитой животных.

Председатель комитета Волгоградской областной думы по аграрной политике и земельным отношениям Владимир Ефимов считает, что «уже несколько лет субъекты РФ бьют тревогу о том, что ряд положений федерального закона «Об ответственном обращении с животными» не работает». Депутат отметил, что за это время число бездомных животных практически не уменьшилось, а в некоторых субъектах даже возросло.

— Зафиксированы случаи нападения бродячих собак на людей со смертельным исходом, в том числе и в соседней с нами Астраханской области, — заявил политик в ходе обсуждений. — То, что сейчас на федеральном уровне предлагается наделить субъекты РФ правом принимать свои законы об обращении с животными, считаю верным решением. Регионы давно об этом говорили. В своем законе субъект Федерации сможет прописать четкий и понятный механизм.

По итогам заседания участники пришли к единому мнению — рекомендовать губернатору региона и депутатам облдумы поддержать законопроект, рассматриваемый в нижней палате российского парламента. Сообщается, что 3 мая профильным комитетом ГД РФ запланировано обсуждение проекта федерального закона с участием представителей исполнительной и законодательной власти регионов России.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о возможном принятии 16 мая в первом чтении депутатами Госдумы законопроекта, согласно которому регионы получат право усыплять бездомных собак, нападающих на людей. К слову, в Волгоградском регионе с 1 марта 2023 года действуют новые правила в сфере обращения с безнадзорными животными. В частности, не рекомендуется прикармливать уличных животных вблизи школ, детсадов, медучреждений, остановок и во дворах жилых домов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»