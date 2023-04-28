Общество 28.04.2023 08:25
0
28.04.2023 08:25
Тренировочные учения по предотвращению распространения особо опасной инфекции прошли на территории региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, учения состоялись на базе трех медучреждений - ГБУЗ «Городская больница № 2», ГБУЗ «Волгоградская областная инфекционная больница № 2» и ГБУЗ «Новоаннинская ЦРБ».
Медицинскими работниками на практике были отработаны действия при выявлении больного с подозрением на особо опасную инфекцию, в том числе - оповещение необходимых служб и ведомств, применение средств индивидуальной защиты, госпитализация больного силами эвакуационной бригады, забор клинического материала и его доставка, определение круга контактных лиц, заключительная дезинфекция.
Также в учениях были задействованы сотрудники ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи», ГАУЗ «Волгоградская областная дезинфекционная станция». В качестве экспертов были привлечены и специалисты управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», сотрудники областного комитета здравоохранения.
Тренировка продемонстрировала удовлетворительный уровень готовности медиков к действиям в подобных ситуациях, заверили в ведомстве.
Фото из архива ИА "Высота 102"
Погибший на СВО Герой России стал вечным часовым поста №1 в Волгограде28.04.2023 08:00
Общество 28.04.2023 08:00
Эстетика ускользающей красоты: фоторепортаж ИА «Высота 102» из Волго-Ахтубинской поймы27.04.2023 21:03
Общество 27.04.2023 21:03
Лук в Волгоградской области подорожал за неделю на 18%27.04.2023 20:15
Общество 27.04.2023 20:15
В Волгограде изменили дату перенесения мощей священномученика Николая Попова27.04.2023 19:33
Общество 27.04.2023 19:33
«При деньгах и с довольным видом»: осужденный за убийство с расчленением Александр Масленников вернулся в Волжский27.04.2023 18:45
Общество 27.04.2023 18:45
Транспорт Волгограда переведут на усиленный режим работы 1 мая27.04.2023 16:59
Общество 27.04.2023 16:59
На Украине погиб мобилизованный из Волгоградской области Дмитрий Шахов27.04.2023 15:13
Общество 27.04.2023 15:13
В Волгограде запустят салют после окончания ретро-матча 1 мая27.04.2023 15:07
Общество 27.04.2023 15:07
Фирма-призрак из Волгоградской области поставляла подозрительную говядину в Крым27.04.2023 15:05
Общество 27.04.2023 15:05
Актера и режиссера Евгения Басилашвили похоронят в Волгограде 28 апреля27.04.2023 13:49
Общество 27.04.2023 13:49
«Товарищами называть не хочется»: Бочаров пригрозил закрыть пойму для загадивших ее туристов27.04.2023 13:15
Общество 27.04.2023 13:15
Андрей Бочаров: «Вода в пойму зашла. И в приличных объемах»27.04.2023 11:27
Общество 27.04.2023 11:27
Роспотребнадзор предостерег волгоградцев от употребления яиц на пикниках27.04.2023 08:52
Общество 27.04.2023 08:52
В Волгограде умер известный актер и режиссер Евгений Басилашвили27.04.2023 08:27
Общество 27.04.2023 08:27
В Волгоградской области похоронили бойца из «Вагнера» Алексея Апряткина26.04.2023 21:40
Общество 26.04.2023 21:40