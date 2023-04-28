Общество

В Волгоградской области медики предотвратили распространение опасной инфекции

Общество 28.04.2023 08:25
0
28.04.2023 08:25


Тренировочные учения по предотвращению распространения особо опасной инфекции прошли на территории региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, учения состоялись на базе трех медучреждений - ГБУЗ «Городская больница № 2», ГБУЗ «Волгоградская областная инфекционная больница № 2» и ГБУЗ «Новоаннинская ЦРБ». 
Медицинскими работниками на практике были отработаны действия при выявлении больного с подозрением на особо опасную инфекцию, в том числе - оповещение необходимых служб и ведомств, применение средств индивидуальной защиты, госпитализация больного силами эвакуационной бригады, забор клинического материала и его доставка, определение круга контактных лиц, заключительная дезинфекция.
Также в учениях были задействованы сотрудники  ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи», ГАУЗ «Волгоградская областная дезинфекционная станция». В качестве экспертов были привлечены и  специалисты управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», сотрудники областного комитета здравоохранения.  
Тренировка продемонстрировала удовлетворительный уровень готовности медиков к действиям в подобных ситуациях, заверили в ведомстве. 
Фото из архива ИА "Высота 102"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.04.2023 08:00
Общество 28.04.2023 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2023 21:03
Общество 27.04.2023 21:03
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2023 20:15
Общество 27.04.2023 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2023 19:33
Общество 27.04.2023 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2023 18:45
Общество 27.04.2023 18:45
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2023 16:59
Общество 27.04.2023 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2023 15:13
Общество 27.04.2023 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2023 15:07
Общество 27.04.2023 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2023 15:05
Общество 27.04.2023 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2023 13:49
Общество 27.04.2023 13:49
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2023 13:15
Общество 27.04.2023 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2023 11:27
Общество 27.04.2023 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2023 08:52
Общество 27.04.2023 08:52
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2023 08:27
Общество 27.04.2023 08:27
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2023 21:40
Общество 26.04.2023 21:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:32
Убил и позвонил матери. Зарезавший экс-супругу из-за ревности волгоградец идет под судСмотреть фотографии
08:25
В Волгоградской области медики предотвратили распространение опасной инфекцииСмотреть фотографии
08:00
Погибший на СВО Герой России стал вечным часовым поста №1 в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:03
Эстетика ускользающей красоты: фоторепортаж ИА «Высота 102» из Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
20:15
Лук в Волгоградской области подорожал за неделю на 18%Смотреть фотографии
19:33
В Волгограде изменили дату перенесения мощей священномученика Николая ПоповаСмотреть фотографии
18:45
«При деньгах и с довольным видом»: осужденный за убийство с расчленением Александр Масленников вернулся в ВолжскийСмотреть фотографии
18:25
В Волгограде нашли ушедшего из больницы дедушку с потерей памятиСмотреть фотографии
17:38
Выпивший уксус малыш умер в реанимации в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:59
Транспорт Волгограда переведут на усиленный режим работы 1 маяСмотреть фотографии
16:52
Перекрыли полосу. В Волгограде кроссовер опрокинул легковушку на крышуСмотреть фотографии
16:32
В Волгограде облсуд оправдал Александра Юношева по прозвищу ЕврейСмотреть фотографии
15:31
Жительницу Волгограда задержали оперативники астраханского МВДСмотреть фотографии
15:13
На Украине погиб мобилизованный из Волгоградской области Дмитрий ШаховСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде запустят салют после окончания ретро-матча 1 маяСмотреть фотографии
15:05
Фирма-призрак из Волгоградской области поставляла подозрительную говядину в КрымСмотреть фотографии
14:01
Дело о гибели 3 человек в ДТП с маршруткой и КАМАЗом в Волгограде дошло до судаСмотреть фотографии
13:49
Актера и режиссера Евгения Басилашвили похоронят в Волгограде 28 апреляСмотреть фотографии
13:16
Куда поехать в мае: Tele2 составила рейтинг популярных южных локацийСмотреть фотографии
13:15
«Товарищами называть не хочется»: Бочаров пригрозил закрыть пойму для загадивших ее туристовСмотреть фотографии
13:04
Их разыскивают по фото: блондинка со спутником опустошили банковские карты волгоградцаСмотреть фотографии
11:45
В ЧП с полицейским на Орловском пруду под Волгоградом обвинили хозяйку турбазыСмотреть фотографии
11:27
Андрей Бочаров: «Вода в пойму зашла. И в приличных объемах»Смотреть фотографии
11:26
МегаФон снял научно-фантастический сериалСмотреть фотографии
10:42
Экс-командир роты УМВД Волгограда тайно приобрел квартиру в Москве и скрыл 9 миллионовСмотреть фотографии
10:20
В поселке Панфилово Волгоградской области ночью в бане сгорел мужчинаСмотреть фотографии
10:01
На обводнение Волго-Ахтубинской поймы добавят денег из резервного фонда РФСмотреть фотографии
08:52
Роспотребнадзор предостерег волгоградцев от употребления яиц на пикникахСмотреть фотографии
08:27
В Волгограде умер известный актер и режиссер Евгений БасилашвилиСмотреть фотографии
21:40
В Волгоградской области похоронили бойца из «Вагнера» Алексея АпряткинаСмотреть фотографии
 