Актера и режиссера Евгения Басилашвили похоронят в Волгограде 28 апреля

Общество 27.04.2023 13:49
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27.04.2023 13:49
Скончавшегося накануне, 26 апреля Евгения Басилашвили, актера и режиссера, похоронят в Волгограде на Димитриевском кладбище 28 апреля. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском государственном институте искусства и культуры, где работал Евгений Леонович. Прощание состоится в 11.00 на ул. Землячки 74/15.
Евгению Басилашвили было 82 года. В вузе до сих пор не могут прийти в себя от печального известия. Студенты, как признавались преподаватели ВГИИК, рыдали и не верили, что с ними больше нет их любимого педагога, доцента кафедры актерского искусства ВГИИК.
- Он был талантливым режиссером и актером, наставником, который всегда старался передать свои знания и опыт молодому поколению. Его занятия были насыщенными и интересными, а его подход к обучению - индивидуальным и уникальным для каждого студента, - вспоминают о нем в институте.
Евгений Леонович окончил Грузинский государственный театральный институт, имел звание заслуженного артиста Грузинской ССР, член Союза театральных деятелей России. В период с 1960-х по 1980-годы работал актером и режиссер Тбилисского русского ТЮЗа, с 1988-го по 1995 год был главным режиссером и худруком Волгоградского театра юного зрителя. С середины 1990-х Евгений Леонович работал преподавателем Волгоградского института искусств и культуры.
Настоящий интеллектуал, обладающий глубокими знаниями в области театрального искусства, порядочный и честный, застенчивый, открытый и доброжелательный с людьми. Тонкий психолог, уважительный и деликатный, всегда готовый выслушать и понять. Этот человек оставил свой след в сердцах всех, кто имел счастье знать его, говорят его коллеги и ученики.
Об Евгении Леоновиче вспоминают, каким терпеливым и внимательным он был к ученикам, готовым помочь и поддержать их в трудные моменты. И они продолжают дело своего наставника в театрах страны, повышают свой профессиональный уровень в академии Н.С. Михалкова, и бесконечно благодарны своему учителю за бесценные творческие и жизненные уроки.
Ранее, напомним, о смерти своего наставника сообщила выпускница ВГИИК Татьяна Глущенко.
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