В Волгограде умер известный актер и режиссер Евгений Басилашвили

Общество 27.04.2023 08:27
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27.04.2023 08:27
В Волгограде скончался известный актер и режиссер Евгений Басилашвили. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой пресс-службу Волгоградского государственного института искусств и культуры (ВГИИК).
– Наши студенты рыдают, не могут прийти в себя, – признались в вузе. – Это тяжелая потеря для института. Евгений Леонович был не только талантливым педагогом, но и удивительно скромным и чистым человеком.
Басилашвили работал актером и режиссером Тбилисского русского ТЮЗа, позже был главным режиссером и худруком Волгоградского театра юного зрителя.
Евгений Басилашвили окончил Грузинский государственный театральный институт, имел звание заслуженного артиста Грузинской ССР, являлся членом Союза театральных деятелей России, был лауреатом Государственной премии, в 1986 году снялся в фильме "Давай поговорим".
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