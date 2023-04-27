Лук в Волгоградской области подорожал за неделю на 18%

Общество 27.04.2023 20:15
0
27.04.2023 20:15
В Волгоградской области за прошедшую неделю самым подорожавшим овощем оказался репчатый лук. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, его стоимость увеличилась на 18,41% и теперь средняя цена лука составляет 54,04 рубля за килограмм.
Также из овощей прибавили в цене морковь и капуста – повышение составило соответственно 2,55% и 3,96%. Средняя стоимость килограмма этих овощей повысилась до 33,15 и 23,77 рублей.
В то же время свежие огурцы подешевели почти на 10% - до 166 рублей, а помидоры – на 4% (до 189,91 рубля).
Волгоградстат также зафиксировал снижение цен на подсолнечное масло (на 2%) – до 113 рублей, на яйца – на 0,8% (до 74,30 рублей за десяток). Дешевле на 2% стало пшено – 40 рублей за кг, а мука подорожала на 1,67% (36,84 рубля за кг).
Эстетика ускользающей красоты: фоторепортаж ИА «Высота 102» из Волго-Ахтубинской поймы27.04.2023 21:03
Общество 27.04.2023 21:03
В Волгограде изменили дату перенесения мощей священномученика Николая Попова27.04.2023 19:33
Общество 27.04.2023 19:33
«При деньгах и с довольным видом»: осужденный за убийство с расчленением Александр Масленников вернулся в Волжский27.04.2023 18:45
Общество 27.04.2023 18:45
Транспорт Волгограда переведут на усиленный режим работы 1 мая27.04.2023 16:59
Общество 27.04.2023 16:59
На Украине погиб мобилизованный из Волгоградской области Дмитрий Шахов27.04.2023 15:13
Общество 27.04.2023 15:13
В Волгограде запустят салют после окончания ретро-матча 1 мая27.04.2023 15:07
Общество 27.04.2023 15:07
Фирма-призрак из Волгоградской области поставляла подозрительную говядину в Крым27.04.2023 15:05
Общество 27.04.2023 15:05
Актера и режиссера Евгения Басилашвили похоронят в Волгограде 28 апреля27.04.2023 13:49
Общество 27.04.2023 13:49
«Товарищами называть не хочется»: Бочаров пригрозил закрыть пойму для загадивших ее туристов27.04.2023 13:15
Общество 27.04.2023 13:15
Андрей Бочаров: «Вода в пойму зашла. И в приличных объемах»27.04.2023 11:27
Общество 27.04.2023 11:27
Роспотребнадзор предостерег волгоградцев от употребления яиц на пикниках27.04.2023 08:52
Общество 27.04.2023 08:52
В Волгограде умер известный актер и режиссер Евгений Басилашвили27.04.2023 08:27
Общество 27.04.2023 08:27
В Волгоградской области похоронили бойца из «Вагнера» Алексея Апряткина26.04.2023 21:40
Общество 26.04.2023 21:40
С жителя Волгоградской области взыскали 79 штрафов ГИБДД26.04.2023 20:47
Общество 26.04.2023 20:47
Совет Федерации одобрил закон о «Жителях осажденного Сталинграда»26.04.2023 20:14
Общество 26.04.2023 20:14