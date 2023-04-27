Общество

Лук в Волгоградской области подорожал за неделю на 18%

Общество 27.04.2023 20:15
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27.04.2023 20:15


В Волгоградской области за прошедшую неделю самым подорожавшим овощем оказался репчатый лук. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, его стоимость увеличилась на 18,41% и теперь средняя цена лука составляет 54,04 рубля за килограмм. 
Также из овощей прибавили в цене морковь и капуста – повышение составило соответственно 2,55% и 3,96%. Средняя стоимость килограмма этих овощей повысилась до 33,15 и 23,77 рублей. 
В то же время свежие огурцы подешевели почти на 10% - до 166 рублей, а помидоры – на 4% (до 189,91 рубля).
Волгоградстат также зафиксировал снижение цен на подсолнечное масло (на 2%) – до 113 рублей, на яйца – на 0,8% (до 74,30 рублей за десяток). Дешевле на 2% стало пшено – 40 рублей за кг, а мука подорожала на 1,67% (36,84 рубля за кг).

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